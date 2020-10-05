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Любимец французов и вегетарианцев: польза и вред каштана

05.10.2020 11:45 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

У кого-то каштаны вызывают приятные воспоминания о прогулках по осеннему парку, а у кого-то с путешествием в Париж. Именно каштаны считаются национальным символом Франции, в честь которого устраиваются шумные праздники. 

© CC0 / Pixabay / pasja1000
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Но стоит иметь ввиду, что не все виды каштанов могут быть безопасными для организма. Существует две разновидности плодов - конский и благородный. Первый выращивается исключительно в декоративных целях, и его плоды могут вызвать сильное отравление у любого, а вот второй вид - настоящий. Он не представляет никакой опасности для здоровья человека и даже наоборот - лечит различные заболевания. Подробнее - в специальной справке Sputnik.

Польза съедобных каштанов

Плоды каштана - важный источник крахмала и сахаров, но, по сравнению с другими орехами, каштан обладает минимальным количеством жиров. В каштанах содержится приличная доза дубильных и пектиновых веществ, клетчатки, белков, витаминов группы B, а также A и C, кальций, магний, калий и другие полезности.

Польза съедобных каштанов очевидна для всех сторонников вегетарианства. Каштаны не только вносят разнообразие в растительный рацион, но и восполняют недостаток важных белков.

Высокое количество углеводов, содержащихся в плодах, дают энергию организму, что особенно полезно для спортсменов.

© Pixabay
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Лечит каштан и самые различные заболевания, но для этого применяются не сами плоды, а листья, кора и цветки. Так, отвар из засушенных листьев каштана помогает справляться с воспалениями дыхательной системы, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваниях, а спиртовая настойка на цветках лечит болезни мочеполовой системы. Кору каштана можно использовать при отеках, заболеваниях почек, а также болезнях ЖКТ. А вот отвар плодов - прекрасное средство от нарывов и фурункулов.

Народная медицина применяет каштаны при заболеваниях суставов, печени, а также варикозе, язвах голени и даже некоторых "женских" болезнях и геморрое.

Вред съедобных каштанов

И хотя благородный вид каштанов безвреден для организма, его стоит употреблять в пищу не сырыми, а в жареном, вареном или запеченном виде.

Дело в том, что дубильные вещества, входящие в его состав, могут вызвать воспаление ЖКТ. Прежде, чем пробовать каштаны, людям с хроническими заболеваниями сердца, почек, печени и легких нужно проконсультироваться с врачом. Пациентам с диабетом и различными заболеваниями крови категорически запрещается есть каштаны.

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Какие сорта каштанов можно употреблять в пищу, что стоит знать о противопоказаниях и лечебных свойствах необычных плодов - в специальной справке Sputnik.
 
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