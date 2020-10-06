Какой сегодня праздник: 6 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 6 октября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 6 октября

В 1889 году в Париже открыто кабаре "Мулен Руж".

В 1889 году Томас Эдисон показал свой первый фильм.

В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.

В 1960 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Спартак".

В Беларуси 6 октября отмечается День архивиста, в России – день страховщика.

Кто родился 6 октября

6 октября в православном календаре

В этот день православные вспоминают зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь прославляет святителя Иннокентия — митрополита Московского.

Именины 6 октября

В этот день именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра, Раисы.