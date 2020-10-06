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Какой сегодня праздник: 6 октября

06.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Знаете ли вы, что произошло 6 октября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.

Что произошло 6 октября    

В 1889 году в Париже открыто кабаре "Мулен Руж".

В 1889 году Томас Эдисон показал свой первый фильм.

В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.

В 1960 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Спартак".

В Беларуси 6 октября отмечается День архивиста, в России – день страховщика.

Кто родился 6 октября

6 октября в православном календаре

В этот день православные вспоминают зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь прославляет святителя Иннокентия — митрополита Московского.

Именины 6 октября

В этот день именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра, Раисы.

 
 
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Сегодня вторник, 6 октября. Этот день является 280-м в григорианском календаре. До конца года остается 86 дней.
 
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