|
Какой сегодня праздник: 6 октября
06.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что произошло 6 октября? О том, чем ознаменован этот день, — в справке Sputnik.
Что произошло 6 октября
В 1889 году в Париже открыто кабаре "Мулен Руж".
В 1889 году Томас Эдисон показал свой первый фильм.
В 1927 году в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма.
В 1960 году в Нью-Йорке прошла премьера фильма Стэнли Кубрика "Спартак".
В Беларуси 6 октября отмечается День архивиста, в России – день страховщика.
Кто родился 6 октября
6 октября в православном календаре
В этот день православные вспоминают зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна. Церковь прославляет святителя Иннокентия — митрополита Московского.
Именины 6 октября
В этот день именины у Андрея, Ивана, Иннокентия, Ираиды, Николая, Петра, Раисы.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня вторник, 6 октября. Этот день является 280-м в григорианском календаре. До конца года остается 86 дней.
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)