Тест: Знаете ли вы авторов самых известных картин?

Источник материала: Flytothesky





Каждый деятель изобразительного искусства закладывает в свои работы глубинный смысл и неповторимую манеру, которая может быть и не понятна зрителю. Но иметь почерк, по которому сразу узнается автор картины, очень ценно. Поэтому имена многих живописцев канули в Лету, а про тех, кто писал в своем собственном стиле, говорят по сей день. Смогли бы вы определить художника по его картине? Давайте узнаем!

Ответы:

1. «Бурлаки на Волге» – Илья Репин

2. «Охотники на привале» – Василий Петров

3. «Последний день Помпеи» – Карл Брюллов

4. «Герника» – Пабло Пикассо

5. «Диптих Мэрилин» – Энди Уорхол

6. «Бульвар Капуцинок в Париже» – Клод Моне

7. «Композиция №7» – Василий Кандинский

8. «Постоянство памяти» – Сальвадор Дали

9. «Сотворение Адама» – Микеланджело

10. «Богатыри» – Виктор Васнецов

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