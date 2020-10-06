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Тест: Знаете ли вы авторов самых известных картин?

06.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы авторов самых известных картин?

Каждый деятель изобразительного искусства закладывает в свои работы глубинный смысл и неповторимую манеру, которая может быть и не понятна зрителю. Но иметь почерк, по которому сразу узнается автор картины, очень ценно. Поэтому имена многих живописцев канули в Лету, а про тех, кто писал в своем собственном стиле, говорят по сей день. Смогли бы вы определить художника по его картине? Давайте узнаем!

Ответы:

1. «Бурлаки на Волге» – Илья Репин
2. «Охотники на привале» – Василий Петров
3. «Последний день Помпеи» – Карл Брюллов
4. «Герника» – Пабло Пикассо
5. «Диптих Мэрилин» – Энди Уорхол
6. «Бульвар Капуцинок в Париже» – Клод Моне
7. «Композиция №7» – Василий Кандинский
8. «Постоянство памяти» – Сальвадор Дали
9. «Сотворение Адама» – Микеланджело
10. «Богатыри» – Виктор Васнецов

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Тест: Каким известным картинам принадлежат эти фрагменты?

 
 
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Каждый деятель изобразительного искусства закладывает в свои работы глубинный смысл и неповторимую манеру, которая может быть и не понятна зрителю. Но иметь...
 
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