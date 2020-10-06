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Тест: Знаете ли вы авторов самых известных картин?
06.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый деятель изобразительного искусства закладывает в свои работы глубинный смысл и неповторимую манеру, которая может быть и не понятна зрителю. Но иметь почерк, по которому сразу узнается автор картины, очень ценно. Поэтому имена многих живописцев канули в Лету, а про тех, кто писал в своем собственном стиле, говорят по сей день. Смогли бы вы определить художника по его картине? Давайте узнаем!
Ответы:
1. «Бурлаки на Волге» – Илья Репин
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Каждый деятель изобразительного искусства закладывает в свои работы глубинный смысл и неповторимую манеру, которая может быть и не понятна зрителю. Но иметь...
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