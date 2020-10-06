Тест: Получится ли у вас угадать страну по уличной еде?

Источник материала: Flytothesky





Фаст-фуд можно смело назвать частью нашей жизни. Обычно такая еда по стоимости доступна для всех. К тому же ее приготовление не занимает много времени, так что вы можете насладиться вкусняшкой прямо здесь и сейчас. И хотя большинство из этих блюд вредные, мало кто готов по-настоящему от них отказаться. Мы решили выяснить, хорошо ли вы разбираетесь в стрит-фуде разных стран мира.

Ответы:

1. США

2. Греция

3. Германия

4. Южная Корея

5. Канада

6. Италия

7. ЮАР

8. Индия

9. Япония

10. Швеция

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