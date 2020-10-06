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Тест: Получится ли у вас угадать страну по уличной еде?

06.10.2020 12:57 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Получится ли у вас угадать страну по уличной еде?

Фаст-фуд можно смело назвать частью нашей жизни. Обычно такая еда по стоимости доступна для всех. К тому же ее приготовление не занимает много времени, так что вы можете насладиться вкусняшкой прямо здесь и сейчас. И хотя большинство из этих блюд вредные, мало кто готов по-настоящему от них отказаться. Мы решили выяснить, хорошо ли вы разбираетесь в стрит-фуде разных стран мира.

Ответы:

1. США
2. Греция
3. Германия
4. Южная Корея
5. Канада
6. Италия
7. ЮАР
8. Индия
9. Япония
10. Швеция

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Фаст-фуд можно смело назвать частью нашей жизни. Обычно такая еда по стоимости доступна для всех. К тому же ее приготовление не занимает много времени, так что вы...
 
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