Тест: Разбираетесь ли вы в приметах и суевериях?

Источник материала: Flytothesky





Нашим предкам не хватало знаний, чтобы описать происходящие вокруг вещи или явления природы. Поэтому они придумывали объяснения сами. Неудача постигла? Значит, черная кошка перебежала дорогу. Разбилась посуда? Значит, это на счастье. Хоть эти приметы и были придуманы много-много лет назад, люди продолжают в них верить, ну так, на всякий случай. У нас для вас есть интересный тест. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в приметах и суевериях.

Ответы:

1. Чтобы рассыпанная соль не привела к ссоре, нужно бросить щепотку ее за спину.

2. Человеку, который ест с ножа, говорят, что он будет злым.

3. Если вы все-таки решили шить на себе, то зажмите между губами небольшой кусочек нитки.

4. Многие считают пятницу 13 самым неудачным днем в году.

5. Если у вас горят уши, значит, вас кто-то обсуждает.

6. Нож падает со стола к визиту какого-нибудь человека.

7. На фразу «ни пуха ни пера» отвечают «к черту».

8. Нельзя дарить часы, ведь в паре это приведет к размолвками и разлуке.

9. Если вы что-то забыли и вернулись домой, то перед выходом посмотрите в зеркало и улыбнитесь.

10. Не свисти – денег не будет.

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