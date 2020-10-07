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Тест: Разбираетесь ли вы в приметах и суевериях?
07.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Нашим предкам не хватало знаний, чтобы описать происходящие вокруг вещи или явления природы. Поэтому они придумывали объяснения сами. Неудача постигла? Значит, черная кошка перебежала дорогу. Разбилась посуда? Значит, это на счастье. Хоть эти приметы и были придуманы много-много лет назад, люди продолжают в них верить, ну так, на всякий случай. У нас для вас есть интересный тест. Давайте проверим, насколько хорошо вы разбираетесь в приметах и суевериях.
Ответы:
1. Чтобы рассыпанная соль не привела к ссоре, нужно бросить щепотку ее за спину.
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Нашим предкам не хватало знаний, чтобы описать происходящие вокруг вещи или явления природы. Поэтому они придумывали объяснения сами. Неудача постигла? Значит,...
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