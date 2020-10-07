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Насколько вы сильны в географии? Соотнесите город со страной

07.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Насколько вы сильны в географии? Соотнесите город со страной

Города – это уникальные отпечатки нашей планеты. Вы нигде не найдете такой же амфитеатр, как в Риме, или настолько футуристичные строения, как в Сингапуре. Но в мире есть множество городов, которые привлекают туристов не только своими достопримечательностями, но и особой атмосферой. Сегодня мы проверим ваши знания в географии. Сможете сказать, в каких странах находятся эти города?

Ответы:

1. Ванкувер – Канада
2. Джакарта – Индонезия
3. Пхукет – Таиланд
4. Мумбаи – Индия
5. Мекка – Саудовская Аравия
6. Куала-Лумпур – Малайзия
7. Марракеш – Марокко
8. Амман – Иордания
9. Осло – Норвегия
10. Стокгольм – Швеция

Еще один тест:
Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?

 
 
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Города – это уникальные отпечатки нашей планеты. Вы нигде не найдете такой же амфитеатр, как в Риме, или настолько футуристичные строения, как в Сингапуре. Но в мире...
 
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