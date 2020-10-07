|
Насколько вы сильны в географии? Соотнесите город со страной
07.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Города – это уникальные отпечатки нашей планеты. Вы нигде не найдете такой же амфитеатр, как в Риме, или настолько футуристичные строения, как в Сингапуре. Но в мире есть множество городов, которые привлекают туристов не только своими достопримечательностями, но и особой атмосферой. Сегодня мы проверим ваши знания в географии. Сможете сказать, в каких странах находятся эти города?
Ответы:
1. Ванкувер – Канада
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Города – это уникальные отпечатки нашей планеты. Вы нигде не найдете такой же амфитеатр, как в Риме, или настолько футуристичные строения, как в Сингапуре. Но в мире...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)