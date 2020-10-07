Насколько вы сильны в географии? Соотнесите город со страной

Источник материала: Flytothesky





Города – это уникальные отпечатки нашей планеты. Вы нигде не найдете такой же амфитеатр, как в Риме, или настолько футуристичные строения, как в Сингапуре. Но в мире есть множество городов, которые привлекают туристов не только своими достопримечательностями, но и особой атмосферой. Сегодня мы проверим ваши знания в географии. Сможете сказать, в каких странах находятся эти города?

Ответы:

1. Ванкувер – Канада

2. Джакарта – Индонезия

3. Пхукет – Таиланд

4. Мумбаи – Индия

5. Мекка – Саудовская Аравия

6. Куала-Лумпур – Малайзия

7. Марракеш – Марокко

8. Амман – Иордания

9. Осло – Норвегия

10. Стокгольм – Швеция

Еще один тест:

Географическая проверка: Сможете соотнести страну с континентом?