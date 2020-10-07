Тест: Сможете ли вы узнать выдающихся деятелей Советского Союза?

Источник материала: Flytothesky





О многих исторических личностях, которые внесли вклад в развитие СССР, мы знаем все и даже больше. Но вот как они выглядели – вопрос посложнее. С тех пор сохранилось не очень много качественных фотографий, да и попадаются на глаза они разве что в учебниках истории. Предлагаем проверить, получится ли у вас узнать выдающихся политиков, ученых и деятелей искусства Советского Союза.

Ответы:

1. Надежда Крупская

2. Иван Павлов

3. Дмитрий Шостакович

4. Анатолий Луначарский

5. Екатерина Фурцева

6. Алексей Леонов

7. Сергей Эйзенштейн

8. Корней Чуковский

9. Федор Шаляпин

10. Михаил Горбачев

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