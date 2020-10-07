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Тест: Сможете ли вы узнать выдающихся деятелей Советского Союза?

07.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы узнать выдающихся деятелей Советского Союза?

О многих исторических личностях, которые внесли вклад в развитие СССР, мы знаем все и даже больше. Но вот как они выглядели – вопрос посложнее. С тех пор сохранилось не очень много качественных фотографий, да и попадаются на глаза они разве что в учебниках истории. Предлагаем проверить, получится ли у вас узнать выдающихся политиков, ученых и деятелей искусства Советского Союза.

Ответы:

1. Надежда Крупская
2. Иван Павлов
3. Дмитрий Шостакович
4. Анатолий Луначарский
5. Екатерина Фурцева
6. Алексей Леонов
7. Сергей Эйзенштейн
8. Корней Чуковский
9. Федор Шаляпин
10. Михаил Горбачев

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О многих исторических личностях, которые внесли вклад в развитие СССР, мы знаем все и даже больше. Но вот как они выглядели – вопрос посложнее. С тех пор сохранилось...
 
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