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Тест: Сможете ли вы узнать выдающихся деятелей Советского Союза?
07.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
О многих исторических личностях, которые внесли вклад в развитие СССР, мы знаем все и даже больше. Но вот как они выглядели – вопрос посложнее. С тех пор сохранилось не очень много качественных фотографий, да и попадаются на глаза они разве что в учебниках истории. Предлагаем проверить, получится ли у вас узнать выдающихся политиков, ученых и деятелей искусства Советского Союза.
Ответы:
1. Надежда Крупская
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О многих исторических личностях, которые внесли вклад в развитие СССР, мы знаем все и даже больше. Но вот как они выглядели – вопрос посложнее. С тех пор сохранилось...
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