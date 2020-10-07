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Тест: Кем бы вы были в сказочном мире?
07.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сказки из книг воспитали не одно поколение. Красочные иллюстрации помогали развивать воображение, а поучительные концовки взращивали в нас чувства доброты, честности и трудолюбия. Каждый ребенок ждал сказки на ночь, чтобы узнать, какие приключения ожидают любимых героев на этот раз. А каким персонажем вы бы стали, если бы попали в детскую книгу? Давайте это выясним!
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Сказки из книг воспитали не одно поколение. Красочные иллюстрации помогали развивать воображение, а поучительные концовки взращивали в нас чувства доброты,...
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