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Сложный тест для киноманов: Помните названия черно-белых фильмов?
07.10.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сейчас, в век технологий, когда снимаются фильмы с футуристической графикой, небывалыми декорациями и роскошным гримом, многие все так же отдают предпочтение старому кино. Ведь черно-белая картинка позволяет окунуться в приятные воспоминания о прошлом. Каждый уважающий себя киноман должен иметь представление об этой культовой эпохе кинематографа. Так что сейчас проверим, насколько хорошо вы помните черно-белые фильмы.
Ответы:
1. В джазе только девушки
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Сейчас, в век технологий, когда снимаются фильмы с футуристической графикой, небывалыми декорациями и роскошным гримом, многие все так же отдают предпочтение...
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