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Сложный тест для киноманов: Помните названия черно-белых фильмов?

07.10.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Сложный тест для киноманов: Помните названия черно-белых фильмов?

Сейчас, в век технологий, когда снимаются фильмы с футуристической графикой, небывалыми декорациями и роскошным гримом, многие все так же отдают предпочтение старому кино. Ведь черно-белая картинка позволяет окунуться в приятные воспоминания о прошлом. Каждый уважающий себя киноман должен иметь представление об этой культовой эпохе кинематографа. Так что сейчас проверим, насколько хорошо вы помните черно-белые фильмы.

Ответы:

1. В джазе только девушки
2. Берегись автомобиля
3. Римские каникулы
4. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён
5. Леди Гамильтон
6. Девчата
7. Бульвар Сансет
8. А зори здесь тихие
9. Убить пересмешника
10. Семнадцать мгновений весны

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Сейчас, в век технологий, когда снимаются фильмы с футуристической графикой, небывалыми декорациями и роскошным гримом, многие все так же отдают предпочтение...
 
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