Сложный тест для киноманов: Помните названия черно-белых фильмов?

Источник материала: Flytothesky





Сейчас, в век технологий, когда снимаются фильмы с футуристической графикой, небывалыми декорациями и роскошным гримом, многие все так же отдают предпочтение старому кино. Ведь черно-белая картинка позволяет окунуться в приятные воспоминания о прошлом. Каждый уважающий себя киноман должен иметь представление об этой культовой эпохе кинематографа. Так что сейчас проверим, насколько хорошо вы помните черно-белые фильмы.

Ответы:

1. В джазе только девушки

2. Берегись автомобиля

3. Римские каникулы

4. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещён

5. Леди Гамильтон

6. Девчата

7. Бульвар Сансет

8. А зори здесь тихие

9. Убить пересмешника

10. Семнадцать мгновений весны

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