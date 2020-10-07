Как перестать заедать стресс? 5 эффективных способов

Источник материала: Sputnik Беларусь

Каждый день вы подвергаетесь стрессу: нервничаете на работе, переживаете из-за личной жизни и волнуетесь за свое будущее. Да, иногда даже самые незначительные вещи могут выбить вас из колеи и довести до стресса. Интересно, что каждый человек по-разному переживает сложный период: у кого-то полностью пропадает аппетит, а кто-то начинает сметать все, что лежит в холодильнике. Если вы относитесь ко второй категории "заедателей эмоций", Sputnik предлагает действенные методы, которые помогут преодолеть нервный голод раз и навсегда.

Как не переедать во время стрессовых ситуаций?

Медитируйте. Выключите ноутбук, уберите телефон и планшет и просто создайте тишину. Постарайтесь прислушаться к себе и своим эмоциям, а не зову коробки конфет в полке.

Держите правильный ритм. Многие люди успокаиваются при помощи ритмичных движений, к которым относится и пережевывание пищи. Если вы не можете жить без этого, запаситесь полезными перекусами в виде овощей, вместо чипсов и орешков.

Боритесь красиво. Если стресс совпал с настоящим голодом, побалуйте себя ужином в дорогом ресторане. Такая хитрость не только поборет голод, но и станет актом заботы о себе.

Переключайтесь. Сходите на прогулку, в SPA-салон или кино. Все это поможет прислушаться к себе и достичь гармонию.

Не корите себя. Если же вы сорвались и вдоволь наелись сладкого или соленого, не нужно ругать себя. Примите ситуацию как есть и постарайтесь избежать повторения.