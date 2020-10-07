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Как перестать заедать стресс? 5 эффективных способов
07.10.2020 15:29 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Каждый день вы подвергаетесь стрессу: нервничаете на работе, переживаете из-за личной жизни и волнуетесь за свое будущее. Да, иногда даже самые незначительные вещи могут выбить вас из колеи и довести до стресса. Интересно, что каждый человек по-разному переживает сложный период: у кого-то полностью пропадает аппетит, а кто-то начинает сметать все, что лежит в холодильнике. Если вы относитесь ко второй категории "заедателей эмоций", Sputnik предлагает действенные методы, которые помогут преодолеть нервный голод раз и навсегда.
Как не переедать во время стрессовых ситуаций?
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