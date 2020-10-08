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Сердечная ягода: польза и вред боярышника

08.10.2020 12:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Боярышник нередко называют панацеей древнего фармаколога Диоскорида: целебные свойства ягоды он использовал в своих лекарственных рецептах. Современные врачи и фармацевты согласны с мнением предка и частенько используют плоды и цветки боярышника для производства аптечных лекарств. А все благодаря тому, что сезонная ягода славится своими волшебными свойствами. Подробнее о пользе боярышника - в специальной справке Sputnik.

Польза боярышника

Чудотворные свойства боярышника можно объяснить его составом: ягоды содержат обширный комплекс витаминов, а также целую таблицу биологически активных веществ. В ягоде присутствуют флавоноиды, сапонины, фруктоза, крахмал, пектин, эфирное масло и многое другое.

© CC0 / Pixabay / rauni_h
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Но самая главная особенность боярышника - его влияние на сердце. Ягода оказывает расширяющее действие на сосуды, помогает сердцу усваивать кислород и бороться с аритмией. Также боярышник помогает бороться с бессонницей и нервными расстройствами, из-за чего настойку из плодов растения часто рекомендуют врачи.

Из-за того, что ягоды содержат пектин, боярышник помогает выводить вредные токсины и соли тяжелых металлов. Ко всему прочему, ягода славится своим противосклеротическим эффектом, а также борется со всевозможными бактериями.

Вред боярышника

Злоупотребление ягодой может привести к сонливости и нарушением сердечного ритма. Также стоит отметить, что чай из плодов боярышника нельзя употреблять людям, страдающим от низкого давления, беременным и кормящим женщинам. При передозировке напитка может проявиться тошнота, мигрень и даже отравление.

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Лекарственные свойства сезонной ягоды и возможные противопоказания к ее употреблению - в специальной справке Sputnik.
 
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