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Тест: Сможете ли вы определить страну по ее особенности?
08.10.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Вряд ли у вас получится перечислить все страны нашей планеты. А ведь каждая из них достойна, чтобы о ней хотя бы слышали. Все благодаря уникальным культурам и традициям. Вспоминая Италию, невольно приходят мысли о пицце и Колизее. А Индия ассоциируется с танцевальными фильмами и слонами. Мы предлагаем вам пройти очень интересный тест. Сможете угадать, какая страна знаменита своим символом, блюдом или традицией?
Ответы:
1. Замужние женщины в Индии рисуют на лбу красную точку.
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Вряд ли у вас получится перечислить все страны нашей планеты. А ведь каждая из них достойна, чтобы о ней хотя бы слышали. Все благодаря уникальным культурам и...
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