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Тест: Сможете ли вы определить страну по ее особенности?

08.10.2020 14:39 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы определить страну по ее особенности?

Вряд ли у вас получится перечислить все страны нашей планеты. А ведь каждая из них достойна, чтобы о ней хотя бы слышали. Все благодаря уникальным культурам и традициям. Вспоминая Италию, невольно приходят мысли о пицце и Колизее. А Индия ассоциируется с танцевальными фильмами и слонами. Мы предлагаем вам пройти очень интересный тест. Сможете угадать, какая страна знаменита своим символом, блюдом или традицией?

Ответы:

1. Замужние женщины в Индии рисуют на лбу красную точку.
2. В Испании коррида – традиционное зрелище.
3. В Нидерландах тюльпаны занимают особое место.
4. Одна из особенностей Бразилии – это ежегодные карнавалы.
5. Выпить чашку чая в 5 часов вечера – одна из аристократических церемоний, которыми так гордятся жители Англии.
6. Багеты и круассаны – это символы Франции.
7. Родиной известного конструктора LEGO является Дания.
8. Трилистник – это символ Ирландии.
9. Еда в Израиле готовится по правилам кашрута.
10. Австралия известна большим количеством ядовитых животных.

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Вряд ли у вас получится перечислить все страны нашей планеты. А ведь каждая из них достойна, чтобы о ней хотя бы слышали. Все благодаря уникальным культурам и...
 
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