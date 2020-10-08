Тест: Сможете ли вы определить страну по ее особенности?

Источник материала: Flytothesky





Вряд ли у вас получится перечислить все страны нашей планеты. А ведь каждая из них достойна, чтобы о ней хотя бы слышали. Все благодаря уникальным культурам и традициям. Вспоминая Италию, невольно приходят мысли о пицце и Колизее. А Индия ассоциируется с танцевальными фильмами и слонами. Мы предлагаем вам пройти очень интересный тест. Сможете угадать, какая страна знаменита своим символом, блюдом или традицией?

Ответы:

1. Замужние женщины в Индии рисуют на лбу красную точку.

2. В Испании коррида – традиционное зрелище.

3. В Нидерландах тюльпаны занимают особое место.

4. Одна из особенностей Бразилии – это ежегодные карнавалы.

5. Выпить чашку чая в 5 часов вечера – одна из аристократических церемоний, которыми так гордятся жители Англии.

6. Багеты и круассаны – это символы Франции.

7. Родиной известного конструктора LEGO является Дания.

8. Трилистник – это символ Ирландии.

9. Еда в Израиле готовится по правилам кашрута.

10. Австралия известна большим количеством ядовитых животных.

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