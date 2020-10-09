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Тест: Сможете ответить на 10 вопросов по анатомии?

09.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ответить на 10 вопросов по анатомии?

Наше тело – это результат кропотливой работы эволюции. Благодаря слаженности элементов организма – клеток, сосудов, костей, мышц и органов – мы чувствуем себя хорошо и можем функционировать. Была ли бы жизнь такой же долгой, не знай мы своего тела? Скорее, нет. Анатомия может дать ответы на многие вопросы о нашем организме. А хорошо ли вы знаете свой организм? Сейчас посмотрим!

Ответы:

1. У ребенка вырастает 20 молочных зубов.
2. Здоровый человек может обходиться без сна 7-8 суток.
3. Левое легкое меньше правого.
4. Губной желобок – это ямка между носом и верхней губой.
5. В составе скелета младенца около 270 костей.
6. От 50 до 150 – норма выпадения волос в сутки.
7. Звук сердцебиения издают работающие клапаны сердца при закрытии.
8. Первая группа – самая распространенная группа крови.
9. 40% массы человека составляют мышцы.
10. У женщин обоняние лучше, чем у мужчин.

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Наше тело – это результат кропотливой работы эволюции. Благодаря слаженности элементов организма – клеток, сосудов, костей, мышц и органов – мы чувствуем себя...
 
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