Тест: Сможете ответить на 10 вопросов по анатомии?

Источник материала: Flytothesky





Наше тело – это результат кропотливой работы эволюции. Благодаря слаженности элементов организма – клеток, сосудов, костей, мышц и органов – мы чувствуем себя хорошо и можем функционировать. Была ли бы жизнь такой же долгой, не знай мы своего тела? Скорее, нет. Анатомия может дать ответы на многие вопросы о нашем организме. А хорошо ли вы знаете свой организм? Сейчас посмотрим!

Ответы:

1. У ребенка вырастает 20 молочных зубов.

2. Здоровый человек может обходиться без сна 7-8 суток.

3. Левое легкое меньше правого.

4. Губной желобок – это ямка между носом и верхней губой.

5. В составе скелета младенца около 270 костей.

6. От 50 до 150 – норма выпадения волос в сутки.

7. Звук сердцебиения издают работающие клапаны сердца при закрытии.

8. Первая группа – самая распространенная группа крови.

9. 40% массы человека составляют мышцы.

10. У женщин обоняние лучше, чем у мужчин.

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