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Тест: Сможете ответить на 10 вопросов по анатомии?
09.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Наше тело – это результат кропотливой работы эволюции. Благодаря слаженности элементов организма – клеток, сосудов, костей, мышц и органов – мы чувствуем себя хорошо и можем функционировать. Была ли бы жизнь такой же долгой, не знай мы своего тела? Скорее, нет. Анатомия может дать ответы на многие вопросы о нашем организме. А хорошо ли вы знаете свой организм? Сейчас посмотрим!
Ответы:
1. У ребенка вырастает 20 молочных зубов.
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Наше тело – это результат кропотливой работы эволюции. Благодаря слаженности элементов организма – клеток, сосудов, костей, мышц и органов – мы чувствуем себя...
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