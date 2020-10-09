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Правда или ложь? Тест на знание всего на свете

09.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Правда или ложь? Тест на знание всего на свете

Человеку необходимо развиваться на протяжении всей жизни. Не обязательно решать сложнейшие уравнения по алгебре или задачи по физике. Важно развивать свою эрудированность и расширять кругозор. Вы ведь хотите знать достаточно информации, чтобы поддержать любой разговор? Сегодня мы проверим ваши знания в абсолютно разных областях. Справитесь с таким непростым заданием?

Ответы:

1. Ложь
2. Правда
3. Правда
4. Ложь
5. Ложь
6. Правда
7. Правда
8. Ложь
9. Правда
10. Правда

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Человеку необходимо развиваться на протяжении всей жизни. Не обязательно решать сложнейшие уравнения по алгебре или задачи по физике. Важно развивать свою...
 
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