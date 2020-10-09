|
Правда или ложь? Тест на знание всего на свете
09.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человеку необходимо развиваться на протяжении всей жизни. Не обязательно решать сложнейшие уравнения по алгебре или задачи по физике. Важно развивать свою эрудированность и расширять кругозор. Вы ведь хотите знать достаточно информации, чтобы поддержать любой разговор? Сегодня мы проверим ваши знания в абсолютно разных областях. Справитесь с таким непростым заданием?
Ответы:
1. Ложь
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеку необходимо развиваться на протяжении всей жизни. Не обязательно решать сложнейшие уравнения по алгебре или задачи по физике. Важно развивать свою...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)