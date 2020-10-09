Правда или ложь? Тест на знание всего на свете

Источник материала: Flytothesky





Человеку необходимо развиваться на протяжении всей жизни. Не обязательно решать сложнейшие уравнения по алгебре или задачи по физике. Важно развивать свою эрудированность и расширять кругозор. Вы ведь хотите знать достаточно информации, чтобы поддержать любой разговор? Сегодня мы проверим ваши знания в абсолютно разных областях. Справитесь с таким непростым заданием?

Ответы:

1. Ложь

2. Правда

3. Правда

4. Ложь

5. Ложь

6. Правда

7. Правда

8. Ложь

9. Правда

10. Правда

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