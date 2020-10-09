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Тест: Чего вам не хватает прямо сейчас?
09.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Никто не сделает нашу жизнь лучше и прекраснее, чем мы сами. В наших руках превратить каждый день во что-то запоминающееся. Кому-то необходимо полностью перекроить свои будние дни и избавиться от рутины, чтобы почувствовать себя хоть немного лучше. А другим недостает лишь вишенки на торте, буквально:) Так или иначе, наш тест поможет определить, чего вам не хватает прямо сейчас.
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Никто не сделает нашу жизнь лучше и прекраснее, чем мы сами. В наших руках превратить каждый день во что-то запоминающееся. Кому-то необходимо полностью перекроить...
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