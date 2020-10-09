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Тест: Попробуйте назвать фильм по второстепенному персонажу

09.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Попробуйте назвать фильм по второстепенному персонажу

Бывало ли у вас такое, что после просмотра фильма второстепенный персонаж вам запомнился лучше, чем главный герой? Несмотря на то, что автор в первую очередь раскрывает сюжетную линию главного действующего лица, характер, поведение и актерская игра второстепенного героя могут запросто завоевать сердца зрителей. Готовы проверить, насколько внимательно вы смотрите фильмы и запоминаете лица актеров? Тогда поехали!

Ответы:

1. “Бегущий в лабиринте”
2. “Эффект бабочки”
3. “Люди Икс: Апокалипсис”
4. “Величайший шоумен”
5. “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”
6. “Ford против Ferrari”
7. “Чарли и шоколадная фабрика”
8. “Аватар”
9. “Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок”
10. “Волк с Уолл-стрит”

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