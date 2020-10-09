Тест: Попробуйте назвать фильм по второстепенному персонажу

Источник материала: Flytothesky





Бывало ли у вас такое, что после просмотра фильма второстепенный персонаж вам запомнился лучше, чем главный герой? Несмотря на то, что автор в первую очередь раскрывает сюжетную линию главного действующего лица, характер, поведение и актерская игра второстепенного героя могут запросто завоевать сердца зрителей. Готовы проверить, насколько внимательно вы смотрите фильмы и запоминаете лица актеров? Тогда поехали!

Ответы:

1. “Бегущий в лабиринте”

2. “Эффект бабочки”

3. “Люди Икс: Апокалипсис”

4. “Величайший шоумен”

5. “Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца”

6. “Ford против Ferrari”

7. “Чарли и шоколадная фабрика”

8. “Аватар”

9. “Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок”

10. “Волк с Уолл-стрит”

Еще один тест:

Тест: Сможете определить советские фильмы по песням из них?