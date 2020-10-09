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Тест: Попробуйте назвать фильм по второстепенному персонажу
09.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Бывало ли у вас такое, что после просмотра фильма второстепенный персонаж вам запомнился лучше, чем главный герой? Несмотря на то, что автор в первую очередь раскрывает сюжетную линию главного действующего лица, характер, поведение и актерская игра второстепенного героя могут запросто завоевать сердца зрителей. Готовы проверить, насколько внимательно вы смотрите фильмы и запоминаете лица актеров? Тогда поехали!
Ответы:
1. “Бегущий в лабиринте”
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Бывало ли у вас такое, что после просмотра фильма второстепенный персонаж вам запомнился лучше, чем главный герой? Несмотря на то, что автор в первую очередь...
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