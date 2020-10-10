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Какой сегодня праздник: 10 октября
10.10.2020 09:03 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Знаете ли вы, что 10 октября весь мир отмечает День психического здоровья? О том, чем ознаменован этот день, – в справке Sputnik.
Что произошло 10 октября
В 1865 году в Америке Джон Уэсли Хайат запатентовал бильярдный шар.
В 1933 году в США начали продавать стиральный порошок.
В 1956 году в выпуск был введен автомобиль ГАЗ-М-21 "Волга".
В 2006 году начала работать социальная сеть ВКонтакте.
Также в этот день отмечается Всемирный день борьбы со смертной казнью. А в 2020-м на 10 октября также приходится Всемирный день мигрирующих птиц (отмечается дважды в год – во вторую субботу мая и октября).
Кто родился 10 октября
Также в этот день родились актеры Григорий Антипенко, Алексей Кравченко, Чарльз Дэнс и аргентинский футболист Эсекьель Гарай.
10 октября в православном календаре
В этот день православные отмечают память мученика Каллистрата и его дружины, Петра, митрополита Крутицкого, Димитрия, Германа, епископа Вольского и Михаила Платонова. Вспоминают преподобного Савватия и чтут апостолов Марка, Зины и Аристарха.
Именины 10 октября
В этот день именины отмечают Зинаида, Каллистрат, Аристарх, Савватий, Игнат, Марк.
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Сегодня суббота, 10 октября. Этот день является 284-м в григорианском календаре. До конца года остается 82 дня.
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