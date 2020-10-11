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Что происходит с организмом, когда вы едите фейхоа?

11.10.2020 10:51 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Фейхоа – это не только очень вкусный, но и целебный экзотический фрукт. Плотные, сочные и кисло-сладкие ягоды плода отличаются особым ароматом и вкусом земляники, ананаса, а иногда и лесных ягод.

© CC0 / Pixabay / rauni_h
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Так что же происходит с организмом, когда вы едите фейхоа, – ищите в справке Sputnik.

Фейхоа со знаком плюс

Фейхоа – один из основных источников клетчатки, полезной для кишечника и ЖКТ. А нормализация всех процессов в организме положительно сказывается и на обмене веществ. Также фейхоа употребляют для профилактики нарушения стула и при серьезных заболеваниях кишечника. Клетчатка выводит вредный холестерин, стимулирует пищеварение и предотвращает вздутие живота.

Фейхоа снижает вероятность заболеваний сердца и возникновения гипертензии. А все из-за того, что в состав фрукта входят калий и натрий, которые расслабляют сосуды.

Фейхоа укрепляет иммунитет. Включая хотя бы один плод в ежедневное меню, вы можете восстановить даже самый слабый иммунитет. Все дело в витамине С, который содержится в плоде в большом количестве.

© CC0 / Pixabay / Didgeman
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Фейхоа укрепляет память и нервную систему. Фолиевая кислота в составе фрукта снижает риск развития Альцгеймера, а также стимулирует притоки крови к мозгу, улучшая память и концентрацию.

Фейхоа полезна для беременных. И в этом случае немаловажную роль снова играет фолиевая кислота, необходимая для правильного развития ребенка. Также фрукт употребляют при профилактике железодефицитной анемии у беременных.

Помогает фрукт и восстановиться после травм. Питательные вещества в составе плода способствуют быстрому заживлению ран. Полезна фейхоа и при похудении: фрукт притупляет голод и предупреждает переедание, к тому же – он малокалориен.

Фейхоа со знаком минус

Фейхоа считается довольно аллергенным фруктом. Причем реакция на аллерген может быть совершенно разной: от сыпи до рвоты.

Однако причиной появления нежелательных последствий может стать злоупотребление фруктом или его несочетаемость с другими продуктами. При соблюдении рекомендуемой нормы и употреблении свежих плодов проблемы возникают в минимальных случаях.

 
 
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