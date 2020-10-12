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Тест: Сможете ли вы угадать героя фильма по его цитате?

12.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете ли вы угадать героя фильма по его цитате?

Случается так, что режиссеры и сценаристы получают в конце своей работы не только хороший фильм, о котором будут говорить еще очень долго. Помимо самой кинокартины, в жизни людей входят культовые цитаты, которые начинают жить своей жизнью. Знаете ли вы парочку таких выражений? Давайте проверим. Ваша задача – узнать, каким киногероям принадлежат эти известные изречения.

Ответы:

1. Голлум из трилогии «Властелин колец»
2. Неизвестный мальчик из фильма «Матрица»
3. Профессор Джон Китинг из фильма «Общество мертвых поэтов»
4. Генри Франкенштейн из фильма «Франкенштейн»
5. Осгуд Филдинг III из фильма «В джазе только девушки»
6. Вито Корлеоне из фильма «Крестный отец»
7. Базз Лайтер из мультфильма «История игрушек»
8. Форрест Гамп из фильма «Форрест Гамп»
9. Уолт Ковальски из фильма «Гран Торино»
10. Харви Дент из фильма «Темный рыцарь»

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Случается так, что режиссеры и сценаристы получают в конце своей работы не только хороший фильм, о котором будут говорить еще очень долго. Помимо самой кинокартины,...
 
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