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Тест: Сможете ли вы угадать героя фильма по его цитате?
12.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Случается так, что режиссеры и сценаристы получают в конце своей работы не только хороший фильм, о котором будут говорить еще очень долго. Помимо самой кинокартины, в жизни людей входят культовые цитаты, которые начинают жить своей жизнью. Знаете ли вы парочку таких выражений? Давайте проверим. Ваша задача – узнать, каким киногероям принадлежат эти известные изречения.
Ответы:
1. Голлум из трилогии «Властелин колец»
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Случается так, что режиссеры и сценаристы получают в конце своей работы не только хороший фильм, о котором будут говорить еще очень долго. Помимо самой кинокартины,...
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