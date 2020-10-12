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Почему небо голубое? Проверьте, знаете ли вы ответы на детские вопросы

12.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Почему небо голубое? Проверьте, знаете ли вы ответы на детские вопросы

Дети активно познают мир и хотят узнать, как все работает. Поэтому они и задают взрослым очень много вопросов. Но иногда все эти “почему”, “как” и “зачем” бывают настолько каверзными, что ответы на них не может подсказать даже поисковик. А вы уверены, что знаете, как устроен мир? Предлагаем проверить, справитесь ли вы со стандартным наборов вопросов любознательного малыша.

Ответы:

1. Поры года меняются, потому что Земля вращается вокруг Солнца.
2. Вода жидкая, потому что молекулы воды тяжелые, плохо прикрепляются друг к другу.
3. Вода испаряется с поверхности Земли и поднимается вверх. Постепенно пар собирается в крупные капли. Когда они становятся слишком тяжелыми и больше не могут держаться в воздухе, то падают в виде дождя.
4. Земля обладает огромной силой, которая притягивает все к центру и заставляет планету преобразовываться в шар.
5. Центробежная сила, которая возникает при вращении Луны вокруг Земли, не дает Луне упасть.
6. Солнечные лучи сталкиваются с частицами атмосферы и рассеиваются. Сильнее всего рассеивается синяя часть спектра, поэтому небо становится голубым.
7. В брюшке у пауков есть паутинные железы, которые вырабатывают белковый секрет. Этот секрет поступает наружу через прядильные трубочки и превращается в паутину.
8. Животные общаются с помощью звуков.
9. Самолет летит в результате действия подъемной силы, которая возникает при столкновении потоков воздуха с крылом самолета.
10. На Земле больше воды.

Еще один тест:
Сможете ответить на 10 вопросов из школьной программы для 5 класса?

 
 
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Дети активно познают мир и хотят узнать, как все работает. Поэтому они и задают взрослым очень много вопросов. Но иногда все эти “почему”, “как” и “зачем” бывают...
 
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