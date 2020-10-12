|
Почему небо голубое? Проверьте, знаете ли вы ответы на детские вопросы
12.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Дети активно познают мир и хотят узнать, как все работает. Поэтому они и задают взрослым очень много вопросов. Но иногда все эти “почему”, “как” и “зачем” бывают настолько каверзными, что ответы на них не может подсказать даже поисковик. А вы уверены, что знаете, как устроен мир? Предлагаем проверить, справитесь ли вы со стандартным наборов вопросов любознательного малыша.
Ответы:
1. Поры года меняются, потому что Земля вращается вокруг Солнца.
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дети активно познают мир и хотят узнать, как все работает. Поэтому они и задают взрослым очень много вопросов. Но иногда все эти “почему”, “как” и “зачем” бывают...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)