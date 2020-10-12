Почему небо голубое? Проверьте, знаете ли вы ответы на детские вопросы

Источник материала: Flytothesky





Дети активно познают мир и хотят узнать, как все работает. Поэтому они и задают взрослым очень много вопросов. Но иногда все эти “почему”, “как” и “зачем” бывают настолько каверзными, что ответы на них не может подсказать даже поисковик. А вы уверены, что знаете, как устроен мир? Предлагаем проверить, справитесь ли вы со стандартным наборов вопросов любознательного малыша.

Ответы:

1. Поры года меняются, потому что Земля вращается вокруг Солнца.

2. Вода жидкая, потому что молекулы воды тяжелые, плохо прикрепляются друг к другу.

3. Вода испаряется с поверхности Земли и поднимается вверх. Постепенно пар собирается в крупные капли. Когда они становятся слишком тяжелыми и больше не могут держаться в воздухе, то падают в виде дождя.

4. Земля обладает огромной силой, которая притягивает все к центру и заставляет планету преобразовываться в шар.

5. Центробежная сила, которая возникает при вращении Луны вокруг Земли, не дает Луне упасть.

6. Солнечные лучи сталкиваются с частицами атмосферы и рассеиваются. Сильнее всего рассеивается синяя часть спектра, поэтому небо становится голубым.

7. В брюшке у пауков есть паутинные железы, которые вырабатывают белковый секрет. Этот секрет поступает наружу через прядильные трубочки и превращается в паутину.

8. Животные общаются с помощью звуков.

9. Самолет летит в результате действия подъемной силы, которая возникает при столкновении потоков воздуха с крылом самолета.

10. На Земле больше воды.

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Сможете ответить на 10 вопросов из школьной программы для 5 класса?