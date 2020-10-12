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Пристегните ремни: ретроградный Меркурий в октябре 2020 года
12.10.2020 12:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Третий и последний ретроградный Меркурий 2020 года начнется 13 октября и продлится до 3 ноября. Пришло время пристегнуть ремни перед последней поездкой в диком 2020 году.
И хотя на фоне всех событий, этот период кажется самым незначительным из всех зол, не стоит расслабляться - будьте осторожны во время очередной ретроградицы.
Ретроградный Меркурий - октябрь 2020
Как известно, ретроградный Меркурий ассоциируется с повсеместным хаосом и путаницей в делах, связанных с общением, договоренностями и техникой. Когда "планета коммуникаций" начинает замедляться и смотреть в обратном направлении, деловые и рабочие ситуации приобретают сложный и неоднозначный характер.
Ко всему прочему, до 13 ноября еще одно астрологическое событие будет нести смуту -
Как вести себя во время ретроградного Меркурия?
По мнению астрологов, самое мудрое решение для первых дней ретрограда - пересмотреть свое расписание и вычеркнуть все важные дела. Если вы войдете в этот период налегке, то переживете его без особого напряжения и стресса. Так что отступайте, размышляйте и набирайтесь сил.
С начала ноября вы почувствуете давление со стороны авторитетных фигур. В это время рекомендуем поберечь себя и не бояться просить помощи у родных и близких.
Ретроград прольет свет на партнерские союзы: в это время каждый получит возможность пересмотреть "историю браузера" личных отношений. Помните, что это не лучший период для ссор, но прекрасное время удостовериться в том, что рядом с вами - тот самый человек.
Самый сложный день ретроградного Меркурия 2020
Одним из самых непростых и неудачных может стать последний день ретроградного Меркурия - 3 ноября. Именно он привнесет в вашу жизнь непредсказуемые и непредвиденные обстоятельства.
Да, последний ретроградный Меркурий 2020 года будет самым жестоким из всех предыдущих. Но помните, что это время для переоценки вашей жизни и залог в лучшее будущее!
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