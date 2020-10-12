Пристегните ремни: ретроградный Меркурий в октябре 2020 года

Источник материала: Sputnik Беларусь

Третий и последний ретроградный Меркурий 2020 года начнется 13 октября и продлится до 3 ноября. Пришло время пристегнуть ремни перед последней поездкой в диком 2020 году.

И хотя на фоне всех событий, этот период кажется самым незначительным из всех зол, не стоит расслабляться - будьте осторожны во время очередной ретроградицы.

Ретроградный Меркурий - октябрь 2020

Как известно, ретроградный Меркурий ассоциируется с повсеместным хаосом и путаницей в делах, связанных с общением, договоренностями и техникой. Когда "планета коммуникаций" начинает замедляться и смотреть в обратном направлении, деловые и рабочие ситуации приобретают сложный и неоднозначный характер.

Ко всему прочему, до 13 ноября еще одно астрологическое событие будет нести смуту - ретроградный Марс 2020 года . И это "планетное комбо" может перевернуть жизнь с ног на голову.

Как вести себя во время ретроградного Меркурия?

По мнению астрологов, самое мудрое решение для первых дней ретрограда - пересмотреть свое расписание и вычеркнуть все важные дела. Если вы войдете в этот период налегке, то переживете его без особого напряжения и стресса. Так что отступайте, размышляйте и набирайтесь сил.

С начала ноября вы почувствуете давление со стороны авторитетных фигур. В это время рекомендуем поберечь себя и не бояться просить помощи у родных и близких.

Ретроград прольет свет на партнерские союзы: в это время каждый получит возможность пересмотреть "историю браузера" личных отношений. Помните, что это не лучший период для ссор, но прекрасное время удостовериться в том, что рядом с вами - тот самый человек.

Самый сложный день ретроградного Меркурия 2020

Одним из самых непростых и неудачных может стать последний день ретроградного Меркурия - 3 ноября. Именно он привнесет в вашу жизнь непредсказуемые и непредвиденные обстоятельства.

Да, последний ретроградный Меркурий 2020 года будет самым жестоким из всех предыдущих. Но помните, что это время для переоценки вашей жизни и залог в лучшее будущее!