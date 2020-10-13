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Тест: Сможете угадать фильм по размытому кадру?

13.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете угадать фильм по размытому кадру?

Сколько раз мы уже вас проверяли на знание культовых фильмов! По перевернутому кадру, по влюбленной паре, по яркой или недостающей детали… И многие из вас справляются с заданиями не просто хорошо, а отлично. А что, если мы приготовили кое-что новенькое: размытые кадры из популярных фильмов? Уже не терпится начать? Тогда не будем вас больше задерживать.

Ответы:

1. “Крестный отец”
2. “1+1”
3. “Малефисента”
4. “Отряд самоубийц”
5. “Форсаж 7”
6. “Мир Юрского периода”
7. “Прогулка”
8. “Богемская рапсодия”
9. “Тоня против всех”
10. “Черепашки-ниндзя”

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Сколько раз мы уже вас проверяли на знание культовых фильмов! По перевернутому кадру, по влюбленной паре, по яркой или недостающей детали… И многие из вас...
 
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