Тест: Сможете угадать фильм по размытому кадру?

Источник материала: Flytothesky





Сколько раз мы уже вас проверяли на знание культовых фильмов! По перевернутому кадру, по влюбленной паре, по яркой или недостающей детали… И многие из вас справляются с заданиями не просто хорошо, а отлично. А что, если мы приготовили кое-что новенькое: размытые кадры из популярных фильмов? Уже не терпится начать? Тогда не будем вас больше задерживать.

Ответы:

1. “Крестный отец”

2. “1+1”

3. “Малефисента”

4. “Отряд самоубийц”

5. “Форсаж 7”

6. “Мир Юрского периода”

7. “Прогулка”

8. “Богемская рапсодия”

9. “Тоня против всех”

10. “Черепашки-ниндзя”

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