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Тест: Сможете угадать фильм по размытому кадру?
13.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Сколько раз мы уже вас проверяли на знание культовых фильмов! По перевернутому кадру, по влюбленной паре, по яркой или недостающей детали… И многие из вас справляются с заданиями не просто хорошо, а отлично. А что, если мы приготовили кое-что новенькое: размытые кадры из популярных фильмов? Уже не терпится начать? Тогда не будем вас больше задерживать.
Ответы:
1. “Крестный отец”
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Сколько раз мы уже вас проверяли на знание культовых фильмов! По перевернутому кадру, по влюбленной паре, по яркой или недостающей детали… И многие из вас...
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