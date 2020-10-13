Тест: Какой уголок мира подходит вам для жизни?

Источник материала: Flytothesky





У вас бывает ощущение, что вы находитесь не на своем месте? А ведь на самом деле, дом, город и страна влияют на наш уровень счастья. Мы уверены, что для каждого человека в мире есть такой уголок, где он будет чувствовать себя как дома. Как думаете, вы полностью раскрываетесь и реализуете себя там, где сейчас живете? Пора узнать, какая страна стала бы вашим идеальным местом для жизни.

Еще один тест:

Какая страна больше всего подходит вам для жизни?