Тест: Что вы знаете о советской космонавтике?

Источник материала: Flytothesky





Довольно трудно переоценить достижения СССР в исследовании пространства за пределами атмосферы. Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первый спутник… И это только малая часть того, чего удалось добиться инженерам, космонавтам и всему советскому обществу. Как думаете, вы хорошо знаете советскую космонавтику? Сейчас мы это проверим!

Ответы:

1. Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года.

2. Корабль Гагарина управлялся автоматически.

3. Первый в истории человечества выход в открытый космос совершил Алексей Леонов.

4. Когда Гагарин приземлился на Землю, ему вручили медаль “За освоение целинных земель”.

5. Во время полета в космос позывным Гагарина был “Кедр”.

6. Первую в мире женщину-космонавта, вышедшую в открытый космос, зовут Светлана Савицкая.

7. Первое животное, которое совершило орбитальный полет, звали Лайка.

8. 24 октября считается скорбной датой в истории космонавтики.

9. Самый первый в мире искусственный спутник Земли назывался “ПС-1”.

10. Космический корабль, в котором космонавты впервые летели без скафандров, назывался “Восход”.

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