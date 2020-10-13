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Тест: Что вы знаете о советской космонавтике?

13.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вы знаете о советской космонавтике?

Довольно трудно переоценить достижения СССР в исследовании пространства за пределами атмосферы. Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первый спутник… И это только малая часть того, чего удалось добиться инженерам, космонавтам и всему советскому обществу. Как думаете, вы хорошо знаете советскую космонавтику? Сейчас мы это проверим!

Ответы:

1. Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года.
2. Корабль Гагарина управлялся автоматически.
3. Первый в истории человечества выход в открытый космос совершил Алексей Леонов.
4. Когда Гагарин приземлился на Землю, ему вручили медаль “За освоение целинных земель”.
5. Во время полета в космос позывным Гагарина был “Кедр”.
6. Первую в мире женщину-космонавта, вышедшую в открытый космос, зовут Светлана Савицкая.
7. Первое животное, которое совершило орбитальный полет, звали Лайка.
8. 24 октября считается скорбной датой в истории космонавтики.
9. Самый первый в мире искусственный спутник Земли назывался “ПС-1”.
10. Космический корабль, в котором космонавты впервые летели без скафандров, назывался “Восход”.

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Довольно трудно переоценить достижения СССР в исследовании пространства за пределами атмосферы. Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос,...
 
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