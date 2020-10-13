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Тест: Что вы знаете о советской космонавтике?
13.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Довольно трудно переоценить достижения СССР в исследовании пространства за пределами атмосферы. Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос, первая женщина-космонавт, первый спутник… И это только малая часть того, чего удалось добиться инженерам, космонавтам и всему советскому обществу. Как думаете, вы хорошо знаете советскую космонавтику? Сейчас мы это проверим!
Ответы:
1. Юрий Гагарин полетел в космос 12 апреля 1961 года.
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Довольно трудно переоценить достижения СССР в исследовании пространства за пределами атмосферы. Первый полет человека в космос, первый выход в открытый космос,...
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