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Тест: Разбираетесь ли вы в советских гаджетах?
14.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
21 век – время высоких технологий и инноваций. Даже подумать страшно, как бы выглядела наша жизнь без телефонов, компьютеров, интернета и даже телевизора. А вот в советское время каждый мечтал приобрести хотя бы один новомодный прибор: камеру, магнитофон или плеер. А какая техника была у вас? Давайте проверим, помните ли вы необычные советские гаджеты.
Ответы:
1. Электробритва
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21 век – время высоких технологий и инноваций. Даже подумать страшно, как бы выглядела наша жизнь без телефонов, компьютеров, интернета и даже телевизора. А вот в...
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