Тест: Разбираетесь ли вы в советских гаджетах?

Источник материала: Flytothesky





21 век – время высоких технологий и инноваций. Даже подумать страшно, как бы выглядела наша жизнь без телефонов, компьютеров, интернета и даже телевизора. А вот в советское время каждый мечтал приобрести хотя бы один новомодный прибор: камеру, магнитофон или плеер. А какая техника была у вас? Давайте проверим, помните ли вы необычные советские гаджеты.

Ответы:

1. Электробритва

2. Электрощетка-пылесос

3. Пейджер

4. Игровая приставка

5. Электронные часы

6. Карманная камера

7. Цветной видеопроектор

8. Катушечный магнитофон

9. Антирадар

10. Электрозажигалка

Еще один тест:

Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в марках дорогих автомобилей?