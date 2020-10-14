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Тест: Разбираетесь ли вы в советских гаджетах?

14.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Разбираетесь ли вы в советских гаджетах?

21 век – время высоких технологий и инноваций. Даже подумать страшно, как бы выглядела наша жизнь без телефонов, компьютеров, интернета и даже телевизора. А вот в советское время каждый мечтал приобрести хотя бы один новомодный прибор: камеру, магнитофон или плеер. А какая техника была у вас? Давайте проверим, помните ли вы необычные советские гаджеты.

Ответы:

1. Электробритва
2. Электрощетка-пылесос
3. Пейджер
4. Игровая приставка
5. Электронные часы
6. Карманная камера
7. Цветной видеопроектор
8. Катушечный магнитофон
9. Антирадар
10. Электрозажигалка

Еще один тест:
Тест: Хорошо ли вы разбираетесь в марках дорогих автомобилей?

 
 
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21 век – время высоких технологий и инноваций. Даже подумать страшно, как бы выглядела наша жизнь без телефонов, компьютеров, интернета и даже телевизора. А вот в...
 
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