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Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов

14.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов

Мы постоянно развиваемся и узнаем что-то новое из интернета, литературы, фильмов, да и просто из повседневных разговоров. Но те знания, которыми мы не пользуемся, постепенно забываются и оказываются на задворках памяти. Логические игры, загадки и головоломки помогают этого избежать и заставляют наш мозг работать. Предлагаем вам пройти этот интересный тест и вспомнить то, что вы когда-то проходили в школе.

Ответы:

1. Древнегреческий философ, который жил в бочке, – Диоген.
2. “Бедную Лизу” написал Карамзин.
3. 8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва.
4. Кличка любимого коня Александра Македонского – Буцефал.
5.У Сатурна 82 спутника.
6. Самый высокий в мире водопад – Анхель.
7. Единица измерения давления – Паскаль.
8. Самая маленькая кость человеческого организма находится в ухе.
9. Таблица Менделеева включает 118 элементов.
10. Личный шеф-повар Наполеона придумал блюдо “Цыпленок Маренго”.

Еще один тест:
Сможете ответить на 10 вопросов из школьной программы для 5 класса?

 
 
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Мы постоянно развиваемся и узнаем что-то новое из интернета, литературы, фильмов, да и просто из повседневных разговоров. Но те знания, которыми мы не пользуемся,...
 
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