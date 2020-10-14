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Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов
14.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы постоянно развиваемся и узнаем что-то новое из интернета, литературы, фильмов, да и просто из повседневных разговоров. Но те знания, которыми мы не пользуемся, постепенно забываются и оказываются на задворках памяти. Логические игры, загадки и головоломки помогают этого избежать и заставляют наш мозг работать. Предлагаем вам пройти этот интересный тест и вспомнить то, что вы когда-то проходили в школе.
Ответы:
1. Древнегреческий философ, который жил в бочке, – Диоген.
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Мы постоянно развиваемся и узнаем что-то новое из интернета, литературы, фильмов, да и просто из повседневных разговоров. Но те знания, которыми мы не пользуемся,...
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