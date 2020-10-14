Тест: Проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 непростых вопросов

Источник материала: Flytothesky





Мы постоянно развиваемся и узнаем что-то новое из интернета, литературы, фильмов, да и просто из повседневных разговоров. Но те знания, которыми мы не пользуемся, постепенно забываются и оказываются на задворках памяти. Логические игры, загадки и головоломки помогают этого избежать и заставляют наш мозг работать. Предлагаем вам пройти этот интересный тест и вспомнить то, что вы когда-то проходили в школе.

Ответы:

1. Древнегреческий философ, который жил в бочке, – Диоген.

2. “Бедную Лизу” написал Карамзин.

3. 8 июля 1709 года состоялась Полтавская битва.

4. Кличка любимого коня Александра Македонского – Буцефал.

5.У Сатурна 82 спутника.

6. Самый высокий в мире водопад – Анхель.

7. Единица измерения давления – Паскаль.

8. Самая маленькая кость человеческого организма находится в ухе.

9. Таблица Менделеева включает 118 элементов.

10. Личный шеф-повар Наполеона придумал блюдо “Цыпленок Маренго”.

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Сможете ответить на 10 вопросов из школьной программы для 5 класса?