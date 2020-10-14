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Тест на знание разных исторических фактов
14.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Современный мир – это итог событий, произошедших в прошлом. Кто-то скажет, что изучение истории необходимо, чтобы не повторять ошибок наших предшественников. А у кого-то другое мнение: на ошибках учатся. Но ведь в масштабах всего мира ошибки могут стать роковыми, не так ли? Сегодня мы предлагаем вам глубже окунуться в историю и проверить свои знания с помощью интересных фактов.
Ответы:
1. Благодаря Вильгельму Конраду Рентгену появилась рентгенография.
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Современный мир – это итог событий, произошедших в прошлом. Кто-то скажет, что изучение истории необходимо, чтобы не повторять ошибок наших предшественников. А у...
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