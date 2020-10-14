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Тест на знание разных исторических фактов

14.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест на знание разных исторических фактов

Современный мир – это итог событий, произошедших в прошлом. Кто-то скажет, что изучение истории необходимо, чтобы не повторять ошибок наших предшественников. А у кого-то другое мнение: на ошибках учатся. Но ведь в масштабах всего мира ошибки могут стать роковыми, не так ли? Сегодня мы предлагаем вам глубже окунуться в историю и проверить свои знания с помощью интересных фактов.

Ответы:

1. Благодаря Вильгельму Конраду Рентгену появилась рентгенография.
2. Джордж Вашингтон был первым американским президентом.
3. В 1863 г. было основано движение Красного Креста.
4. Пирамида Джосера считается самой древней.
5. Николай II был последним коронованным царем России.
6. Гай Юлий Цезарь ввел календарь с високосным годом.
7. Шахматы были изобретены в Индии.
8. В 1054 г. произошел окончательный раскол церкви.
9. «Певец джаза» – первый полнометражный фильм, вышедший с синхронным звуком.
10. Воздушный шар в 1783 году изобрели Братья Монгольфье.

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Современный мир – это итог событий, произошедших в прошлом. Кто-то скажет, что изучение истории необходимо, чтобы не повторять ошибок наших предшественников. А у...
 
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