Тест на знание разных исторических фактов

Источник материала: Flytothesky





Современный мир – это итог событий, произошедших в прошлом. Кто-то скажет, что изучение истории необходимо, чтобы не повторять ошибок наших предшественников. А у кого-то другое мнение: на ошибках учатся. Но ведь в масштабах всего мира ошибки могут стать роковыми, не так ли? Сегодня мы предлагаем вам глубже окунуться в историю и проверить свои знания с помощью интересных фактов.

Ответы:

1. Благодаря Вильгельму Конраду Рентгену появилась рентгенография.

2. Джордж Вашингтон был первым американским президентом.

3. В 1863 г. было основано движение Красного Креста.

4. Пирамида Джосера считается самой древней.

5. Николай II был последним коронованным царем России.

6. Гай Юлий Цезарь ввел календарь с високосным годом.

7. Шахматы были изобретены в Индии.

8. В 1054 г. произошел окончательный раскол церкви.

9. «Певец джаза» – первый полнометражный фильм, вышедший с синхронным звуком.

10. Воздушный шар в 1783 году изобрели Братья Монгольфье.

Еще один тест:

Сможете определить, достоверны ли эти исторические факты?