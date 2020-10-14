То, что вы увидите на картинах в первую очередь, расскажет о вашем характере

Источник материала: Flytothesky





Человеческий мозг удивителен и уникален. Механизм работы подсознания до сих пор не изучен до конца. Звоночками этого процесса могут служить цвета и предметы, которые мы выбираем неосознанно. Если их правильно интерпретировать, можно получить психологический портрет личности. Предлагаем вам погрузиться в искусство и ответить на один единственный вопрос: что вы видите на картине?

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