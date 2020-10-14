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То, что вы увидите на картинах в первую очередь, расскажет о вашем характере

14.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

То, что вы увидите на картинах в первую очередь, расскажет о вашем характере

Человеческий мозг удивителен и уникален. Механизм работы подсознания до сих пор не изучен до конца. Звоночками этого процесса могут служить цвета и предметы, которые мы выбираем неосознанно. Если их правильно интерпретировать, можно получить психологический портрет личности. Предлагаем вам погрузиться в искусство и ответить на один единственный вопрос: что вы видите на картине?

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Человеческий мозг удивителен и уникален. Механизм работы подсознания до сих пор не изучен до конца. Звоночками этого процесса могут служить цвета и предметы,...
 
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