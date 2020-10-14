|
То, что вы увидите на картинах в первую очередь, расскажет о вашем характере
14.10.2020 16:21 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Человеческий мозг удивителен и уникален. Механизм работы подсознания до сих пор не изучен до конца. Звоночками этого процесса могут служить цвета и предметы, которые мы выбираем неосознанно. Если их правильно интерпретировать, можно получить психологический портрет личности. Предлагаем вам погрузиться в искусство и ответить на один единственный вопрос: что вы видите на картине?
Пройдите также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Человеческий мозг удивителен и уникален. Механизм работы подсознания до сих пор не изучен до конца. Звоночками этого процесса могут служить цвета и предметы,...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)