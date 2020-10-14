Как восстановиться после тяжелого рабочего дня?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Восстановить себя после тяжелого рабочего дня - задача не из легких. Пожалуй, каждый сталкивался с состоянием, когда по дороге домой мысли лишь об одном: просто лечь в кровать и не вставать с нее несколько дней. Что же может спасти от усталости и восстановить все внутренние ресурсы, попробовал разобраться Sputnik.

Любимое хобби. В этот список можно включить все то, что вызывает у вас любопытство и интерес: танцы, уроки актерского мастерства, фотографию. А также то, что успокаивает и настраивает на гармонию: рисование, прослушивание пластинок, чтение книг и многое другое.

Забота о себе. Десять минут йоги, массаж, ароматические свечи и масла подключат все органы ваших чувств, и вы точно почувствуете себя намного лучше.

Маленькие шалости. Кому-то помогает перезагрузиться вечер с конфетами и сериалами, а кому-то - поездка за город. Если все еще на нашли "свой" способ, самое время подумать именно об этом.

Крепкие объятия. Близкие и дорогие люди рядом - "волшебная пилюля" от всех невзгод. Вот почему надежные объятия любимых дарят позитив и спасают от усталости.

Записки. Если вас переполняют чувства, и так хочется забыться и отключить голову, вы можете попробовать вести дневник. Мысли, вопросы и просто списки дел подарят ощущение абсолютного спокойствия и контроля над любой ситуацией.

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