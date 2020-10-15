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Тест: Разбираетесь ли вы в кинематографе времен СССР?

15.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Разбираетесь ли вы в кинематографе времен СССР?

Каждый любитель кино должен не просто помнить, а хорошо знать советские фильмы. Ведь эта эпоха считается нашей классикой. Культовыми можно назвать не только кинокартины, но и режиссеров, актеров, песни и даже цитаты героев, которые навсегда запали в наши сердца. Давайте посмотрим, как вы ориентируетесь в кинематографе времен СССР. Готовы пройти нашу проверочку?

Ответы:

1. Эльдар Рязанов
2. “Экипаж”
3. “Огонь, вода и… медные трубы”
4. “Песня про зайцев”
5. Евгений Леонов
6. “Д’Артаньян и три мушкетера”
7. “Мимино”
8. “Ирония судьба, или С легким паром!”
9. Нестор Петрович Северов
10. “Иван Васильевич меняет профессию”

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Каждый любитель кино должен не просто помнить, а хорошо знать советские фильмы. Ведь эта эпоха считается нашей классикой. Культовыми можно назвать не только...
 
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