Тест: Разбираетесь ли вы в кинематографе времен СССР?

Источник материала: Flytothesky





Каждый любитель кино должен не просто помнить, а хорошо знать советские фильмы. Ведь эта эпоха считается нашей классикой. Культовыми можно назвать не только кинокартины, но и режиссеров, актеров, песни и даже цитаты героев, которые навсегда запали в наши сердца. Давайте посмотрим, как вы ориентируетесь в кинематографе времен СССР. Готовы пройти нашу проверочку?

Ответы:

1. Эльдар Рязанов

2. “Экипаж”

3. “Огонь, вода и… медные трубы”

4. “Песня про зайцев”

5. Евгений Леонов

6. “Д’Артаньян и три мушкетера”

7. “Мимино”

8. “Ирония судьба, или С легким паром!”

9. Нестор Петрович Северов

10. “Иван Васильевич меняет профессию”

Еще один тест:

Тест: Разбираетесь ли вы в советских гаджетах?