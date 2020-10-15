|
Тест: Разбираетесь ли вы в кинематографе времен СССР?
15.10.2020 11:15 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Каждый любитель кино должен не просто помнить, а хорошо знать советские фильмы. Ведь эта эпоха считается нашей классикой. Культовыми можно назвать не только кинокартины, но и режиссеров, актеров, песни и даже цитаты героев, которые навсегда запали в наши сердца. Давайте посмотрим, как вы ориентируетесь в кинематографе времен СССР. Готовы пройти нашу проверочку?
Ответы:
1. Эльдар Рязанов
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Каждый любитель кино должен не просто помнить, а хорошо знать советские фильмы. Ведь эта эпоха считается нашей классикой. Культовыми можно назвать не только...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)