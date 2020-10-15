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Что стоит знать о советском "потрошителе" Чикатило?
15.10.2020 13:35 — Калейдоскоп | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Его называли советским Джеком-потрошителем, Зверем и даже Сатаной. На счету известного преступника 53 убийства, хотя сам Андрей Чикатило сознался в 56, а, по оперативным сведениям, его злодеяния и вовсе перешли отметку в 60.
Маньяк был признан серийным убийцей и приговорен к смертной казни 15 октября 1992 за день до своего дня рождения. Расстрел Чикатило произошел в День Святого Валентина – 14 февраля 1994 года.
Sputnik решил поделиться малоизвестными фактами из жизни советского потрошителя.
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