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Тест: Каким музыкальным инструментом вы бы были?

16.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Каким музыкальным инструментом вы бы были?

Музыкальный инструмент – удивительная вещь, которая с первых же нот может создать что-то прекрасное. Каждый инструмент интересен по-своему. У каждого своя энергетика, звучание, характер, внешний вид в конце концов. А вам нравится какой-нибудь музыкальный инструмент? Что интересно, он может вам нравиться, но не соответствовать вашей личности. А какой тогда идеально вам подходит? Давайте узнаем.

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Музыкальный инструмент – удивительная вещь, которая с первых же нот может создать что-то прекрасное. Каждый инструмент интересен по-своему. У каждого своя...
 
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