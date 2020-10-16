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Тест: Каким музыкальным инструментом вы бы были?
16.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Музыкальный инструмент – удивительная вещь, которая с первых же нот может создать что-то прекрасное. Каждый инструмент интересен по-своему. У каждого своя энергетика, звучание, характер, внешний вид в конце концов. А вам нравится какой-нибудь музыкальный инструмент? Что интересно, он может вам нравиться, но не соответствовать вашей личности. А какой тогда идеально вам подходит? Давайте узнаем.
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Музыкальный инструмент – удивительная вещь, которая с первых же нот может создать что-то прекрасное. Каждый инструмент интересен по-своему. У каждого своя...
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