Тест: Отгадаете ли вы название книги по описанию главного героя?

Источник материала: Flytothesky





Внешность героев литературных произведений играет такую же важную роль, как и сюжет. Но образ, который рисует наше воображение, может отличаться от того, что представлял автор. Мы предлагаем вам пройти литературный квест: прочитайте описания персонажей и попробуйте вспомнить, в каких книгах вы о них читали. Придется покопаться в памяти. Готовы? Тогда начинайте!

Ответы:

1. “Преступление и наказание”

2. “Анна Каренина”

3. “Обломов”

4. “Великий Гэтсби”

5. “Мастер и Маргарита”

6. “Приключения Алисы в Стране чудес”

7. “Собор Парижской Богоматери”

8. “Портрет Дориана Грея”

9. “Алые паруса”

10. “Левша”

Пройдите также:

Тест: Какой вы персонаж из советского мультфильма про Винни-Пуха?