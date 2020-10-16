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Тест: Отгадаете ли вы название книги по описанию главного героя?
16.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Внешность героев литературных произведений играет такую же важную роль, как и сюжет. Но образ, который рисует наше воображение, может отличаться от того, что представлял автор. Мы предлагаем вам пройти литературный квест: прочитайте описания персонажей и попробуйте вспомнить, в каких книгах вы о них читали. Придется покопаться в памяти. Готовы? Тогда начинайте!
Ответы:
1. “Преступление и наказание”
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Внешность героев литературных произведений играет такую же важную роль, как и сюжет. Но образ, который рисует наше воображение, может отличаться от того, что...
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