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Тест: Отгадаете ли вы название книги по описанию главного героя?

16.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Отгадаете ли вы название книги по описанию главного героя?

Внешность героев литературных произведений играет такую же важную роль, как и сюжет. Но образ, который рисует наше воображение, может отличаться от того, что представлял автор. Мы предлагаем вам пройти литературный квест: прочитайте описания персонажей и попробуйте вспомнить, в каких книгах вы о них читали. Придется покопаться в памяти. Готовы? Тогда начинайте!

Ответы:

1. “Преступление и наказание”
2. “Анна Каренина”
3. “Обломов”
4. “Великий Гэтсби”
5. “Мастер и Маргарита”
6. “Приключения Алисы в Стране чудес”
7. “Собор Парижской Богоматери”
8. “Портрет Дориана Грея”
9. “Алые паруса”
10. “Левша”

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Внешность героев литературных произведений играет такую же важную роль, как и сюжет. Но образ, который рисует наше воображение, может отличаться от того, что...
 
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