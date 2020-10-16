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Тест: Знаете ли вы, как правильно произносить сложные слова?

16.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы, как правильно произносить сложные слова?

Частельно многие из нас слышат в разговоре других людей слова, произношение которых без ножа режет слух. Кажется, что может быть проще, чем правильно поставить ударение. Вы удивитесь, но есть еще в русском языке такие словечки, в которых ошибаются даже умники и умницы. Нам удалось вас заинтриговать? Тогда быстрее начинайте тест и попробуйте пройти его без единой ошибки. А это не так просто, как кажется.

Ответы:

1. вЫгравированы
2. вероисповЕдание
3. закУпорить
4. гофрирОванный
5. костюмирОванный
6. госпитАльный
7. кровоточИть
8. баловАться
9. оптОвый
10. предвосхИтить

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Частельно многие из нас слышат в разговоре других людей слова, произношение которых без ножа режет слух. Кажется, что может быть проще, чем правильно поставить...
 
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