Тест: Знаете ли вы, как правильно произносить сложные слова?

Источник материала: Flytothesky





Частельно многие из нас слышат в разговоре других людей слова, произношение которых без ножа режет слух. Кажется, что может быть проще, чем правильно поставить ударение. Вы удивитесь, но есть еще в русском языке такие словечки, в которых ошибаются даже умники и умницы. Нам удалось вас заинтриговать? Тогда быстрее начинайте тест и попробуйте пройти его без единой ошибки. А это не так просто, как кажется.

Ответы:

1. вЫгравированы

2. вероисповЕдание

3. закУпорить

4. гофрирОванный

5. костюмирОванный

6. госпитАльный

7. кровоточИть

8. баловАться

9. оптОвый

10. предвосхИтить

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