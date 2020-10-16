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Тест: Знаете ли вы, как правильно произносить сложные слова?
16.10.2020 12:55 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Частельно многие из нас слышат в разговоре других людей слова, произношение которых без ножа режет слух. Кажется, что может быть проще, чем правильно поставить ударение. Вы удивитесь, но есть еще в русском языке такие словечки, в которых ошибаются даже умники и умницы. Нам удалось вас заинтриговать? Тогда быстрее начинайте тест и попробуйте пройти его без единой ошибки. А это не так просто, как кажется.
Ответы:
1. вЫгравированы
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Частельно многие из нас слышат в разговоре других людей слова, произношение которых без ножа режет слух. Кажется, что может быть проще, чем правильно поставить...
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