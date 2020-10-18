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20 лучших фотографий недели
19.10.2020 06:07 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Говорят, что настоящие фотографы видят не глазами, а сердцем. С этим трудно не согласиться. Фотокамера в их руках лишь инструмент, с помощью которого они передают то, что чувствуют. Не зря шедевры фотографии вызывают у зрителя такие эмоции, какие может вызвать лишь настоящее искусство. Новая подборка 20 лучших фотографий недели поможет вам окунуться в мир творчества и завершит эту неделю на приятной ноте.
1. Город утреннего света. Фотограф
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