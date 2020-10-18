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20 лучших фотографий недели

19.10.2020 06:07 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

20 лучших фотографий недели

Говорят, что настоящие фотографы видят не глазами, а сердцем. С этим трудно не согласиться. Фотокамера в их руках лишь инструмент, с помощью которого они передают то, что чувствуют. Не зря шедевры фотографии вызывают у зрителя такие эмоции, какие может вызвать лишь настоящее искусство. Новая подборка 20 лучших фотографий недели поможет вам окунуться в мир творчества и завершит эту неделю на приятной ноте.

1. Город утреннего света. Фотограф Combo_逄逄

2. Свобода. Фотограф Maria João Graça

3. Тепло. Фотограф Ulisses Neunektar

4. Поздняя осень. Фотограф 哈尔滨•而已

5. Высочайший уровень. Фотограф Marc Huybrighs

6. В небе зияет дыра. Фотограф 赵冲

7. Один. Фотограф Stephan Despins

8. Прогулка по парку. Фотограф Nata

9. Где-то в Дании. Фотограф Karim Qubadi

10. Цветок. Фотограф 摄之语

11. Осеннее настроение. Фотограф Henri-Daniel Wibaut

12. Сезонные краски. Фотограф Olivier MOULIN

13. Я тебя понимаю. Фотограф Bettina Dupont

14. Пустынная дорога. Фотограф Ueli Frischknecht

15. Провинция Чжэцзян. Фотограф 阿森

16. После работы. Фотограф Ron Quick

17. Огненный пейзаж. Фотограф 天光映摄

18. Кавказская осень. Фотограф Alex Karamanov

19. Овцы. Фотограф Bob Morren

20. Туманный поход. Фотограф Francesco Droetto

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Говорят, что настоящие фотографы видят не глазами, а сердцем. С этим трудно не согласиться. Фотокамера в их руках лишь инструмент, с помощью которого они передают...
 
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