Какой сегодня праздник: 19 октября

Источник материала: Sputnik Беларусь

Знали ли вы, что в этот день отмечается странный праздник "День закрытых дверей"? Так что не забудьте закрыть за собой двери. О том, чем еще отмечено 19 октября в календаре, — в обзоре Sputnik.

Что произошло 19 октября

19 октября 1987 года случился черный понедельник — день, когда произошло самое большое падение промышленного индекса Доу-Джонса за всю его историю.

В этот день в 2000 году меценат инкогнито подарил Франции ценную коллекцию из 109 произведений искусства.

В тот же год в Нью-Йорке открылся филиал знаменитого музея Мадам Тюссо. Ремонт музея обошелся создателям в 50 миллионов долларов.

В 2011 году в этот день американец Александр Йи и японец Шигеру Кондо рассчитали значение числа "Пи" с точностью в 10 триллионов цифр после запятой.

Кто родился 19 октября

19 октября в православном календаре

В этот день православный мир чтит память апостола Фомы, одного из 12 апостолов Иисуса Христа. А также священномученика Иоанна Рыбина.

Именины 19 октября

Макар, Фома, Иван, Архип, Клавдия.

19 октября в народном календаре

Если в этот день было безветренно, то вскоре должно было похолодать. Тех, кто болел, на Фому кормили хлебной горбушкой. Также народ наполнял амбары припасами и приговаривал: "Фома — большая крома".

19 октября в белорусском народном календаре