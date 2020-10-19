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Тест: Знакомы ли вы с неологизмами 21 века?
19.10.2020 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
С течением времени не только развивается общество, но и модернизируется лексика. В нашу жизнь постоянно приходят новые вещи и явления, которые требуют своего названия. Некоторые слова уходят в прошлое и попадают в список архаизмов, а другие только появляются на свет и причисляются к неологизмам. Сегодня мы проверим вас на знание лексики 21 века. Справитесь?
Ответы:
1. Ареал – область, в пределах которой встречается тот или иной вид.
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С течением времени не только развивается общество, но и модернизируется лексика. В нашу жизнь постоянно приходят новые вещи и явления, которые требуют своего...
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