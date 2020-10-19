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Тест: Знакомы ли вы с неологизмами 21 века?

19.10.2020 09:31 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знакомы ли вы с неологизмами 21 века?

С течением времени не только развивается общество, но и модернизируется лексика. В нашу жизнь постоянно приходят новые вещи и явления, которые требуют своего названия. Некоторые слова уходят в прошлое и попадают в список архаизмов, а другие только появляются на свет и причисляются к неологизмам. Сегодня мы проверим вас на знание лексики 21 века. Справитесь?

Ответы:

1. Ареал – область, в пределах которой встречается тот или иной вид.
2. Грумер – специалист, который занимается уходом за шерстью домашних животных.
3. Диссидент– человек, который отстаивает свои взгляды, радикально отличающиеся от общепринятых.
4. Киднеппинг – похищение людей.
5. Лифтинг – процедура по подтяжке кожи.
6. Тендер – конкурентная форма по отбору предложений на оказание услуг.
7. Драфт – черновик, рабочий документ.
8. Копипаст – копирование, плагиат в интернете.
9. Эйджизм – дискриминация по возрасту.
10. Виджет – мини-приложение, которое предоставляет информацию или выполняет несложное действие.

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С течением времени не только развивается общество, но и модернизируется лексика. В нашу жизнь постоянно приходят новые вещи и явления, которые требуют своего...
 
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