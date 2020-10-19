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Тест: Помните ли вы важные исторические даты?
19.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
История – один из важнейших школьных предметов. Он помогает расширить кругозор, узнать о мире больше и понять, как трансформировалось общество. Но, к сожалению, школьные знания с возрастом забываются. Поэтому мы предлагаем вспомнить все, что вы проходили на уроках и о чем читали в учебниках. Давайте посмотрим, кто вы: преданный фанат истории или отшельник, который не знает, что творится в мире.
Ответы:
1. 1147 год – Москва впервые упоминается в летописях.
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История – один из важнейших школьных предметов. Он помогает расширить кругозор, узнать о мире больше и понять, как трансформировалось общество. Но, к сожалению,...
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