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Тест: Помните ли вы важные исторические даты?

19.10.2020 11:13 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Помните ли вы важные исторические даты?

История – один из важнейших школьных предметов. Он помогает расширить кругозор, узнать о мире больше и понять, как трансформировалось общество. Но, к сожалению, школьные знания с возрастом забываются. Поэтому мы предлагаем вспомнить все, что вы проходили на уроках и о чем читали в учебниках. Давайте посмотрим, кто вы: преданный фанат истории или отшельник, который не знает, что творится в мире.

Ответы:

1. 1147 год – Москва впервые упоминается в летописях.
2. 28 июня 1914 – убийство Франца Фердинанда.
3. 1919 год – учреждение Лиги Наций.
4. 26 декабря 1991 года – распад СССР.
5. 4 октября 1957 года – запуск первого в мире искусственного спутника Земли, созданного в СССР.
6. 6 и 9 августа 1945 года – бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.
7. 1054 год – разделение Христианской церкви на православную и католическую.
8. 1656–1658 гг – Русско-шведская война.
9. 26 августа 1812 – Бородинская битва.
10. 1445 год – изобретение книгопечатания Гутенбергом.

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История – один из важнейших школьных предметов. Он помогает расширить кругозор, узнать о мире больше и понять, как трансформировалось общество. Но, к сожалению,...
 
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