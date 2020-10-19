Тест: Помните ли вы важные исторические даты?

Источник материала: Flytothesky





История – один из важнейших школьных предметов. Он помогает расширить кругозор, узнать о мире больше и понять, как трансформировалось общество. Но, к сожалению, школьные знания с возрастом забываются. Поэтому мы предлагаем вспомнить все, что вы проходили на уроках и о чем читали в учебниках. Давайте посмотрим, кто вы: преданный фанат истории или отшельник, который не знает, что творится в мире.

Ответы:

1. 1147 год – Москва впервые упоминается в летописях.

2. 28 июня 1914 – убийство Франца Фердинанда.

3. 1919 год – учреждение Лиги Наций.

4. 26 декабря 1991 года – распад СССР.

5. 4 октября 1957 года – запуск первого в мире искусственного спутника Земли, созданного в СССР.

6. 6 и 9 августа 1945 года – бомбардировка Хиросимы и Нагасаки.

7. 1054 год – разделение Христианской церкви на православную и католическую.

8. 1656–1658 гг – Русско-шведская война.

9. 26 августа 1812 – Бородинская битва.

10. 1445 год – изобретение книгопечатания Гутенбергом.

Еще один тест:

Тест по истории СССР. Хорошо ли вы помните даты основных событий?