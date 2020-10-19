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Тест: Что вам пора изменить в своей жизни?
19.10.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Ответьте себе на один простой вопрос: вы довольны своей жизнью? Подозреваем, что сейчас в вашей голове поселилось сомнение. А все потому, что человек не может быть на 100% счастлив. Ему всегда хочется чего-то большего. И чувство стремления – это хорошо. Но что, если перемен хочется не только из-за голоса внутреннего перфекционизма? Что, если изменения просто необходимы? Сегодняшний тест подскажет, с чего начинать действовать!
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Ответьте себе на один простой вопрос: вы довольны своей жизнью? Подозреваем, что сейчас в вашей голове поселилось сомнение. А все потому, что человек не может быть...
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