Тест: Что вам пора изменить в своей жизни?

Источник материала: Flytothesky





Ответьте себе на один простой вопрос: вы довольны своей жизнью? Подозреваем, что сейчас в вашей голове поселилось сомнение. А все потому, что человек не может быть на 100% счастлив. Ему всегда хочется чего-то большего. И чувство стремления – это хорошо. Но что, если перемен хочется не только из-за голоса внутреннего перфекционизма? Что, если изменения просто необходимы? Сегодняшний тест подскажет, с чего начинать действовать!

Пройдите также:

Кто вы по жизни и в отношениях: романтик, реалист или прагматик?