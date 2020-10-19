ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Тест: Что вам пора изменить в своей жизни?

19.10.2020 14:37 — Калейдоскоп | Flytothesky  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вам пора изменить в своей жизни?

Ответьте себе на один простой вопрос: вы довольны своей жизнью? Подозреваем, что сейчас в вашей голове поселилось сомнение. А все потому, что человек не может быть на 100% счастлив. Ему всегда хочется чего-то большего. И чувство стремления – это хорошо. Но что, если перемен хочется не только из-за голоса внутреннего перфекционизма? Что, если изменения просто необходимы? Сегодняшний тест подскажет, с чего начинать действовать!

Пройдите также:
Кто вы по жизни и в отношениях: романтик, реалист или прагматик?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ответьте себе на один простой вопрос: вы довольны своей жизнью? Подозреваем, что сейчас в вашей голове поселилось сомнение. А все потому, что человек не может быть...
 
Новости дня
Новости
 
Тест: Помните ли вы важные исторические даты?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Калейдоскоп

Свежие газеты

18.10.2020
Mir24.TV Belarus
19.10.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Калейдоскоп)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика