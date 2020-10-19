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Тест: Не путаете ли вы похожих голливудских актеров?
19.10.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Хотели бы однажды повстречать человека, очень похожего на вас? И речь сейчас не о чертах характера и взглядах на жизнь. Вопрос про внешность. Среди голливудских звезд, например, есть очень много двойников. Эти люди настолько похожи, что их путают не только фанаты, но и коллеги по цеху. А вы сможете узнать звезд и сказать, кто есть кто? Скорее начинайте тест!
Ответы:
1. Кира Найтли
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Хотели бы однажды повстречать человека, очень похожего на вас? И речь сейчас не о чертах характера и взглядах на жизнь. Вопрос про внешность. Среди голливудских...
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