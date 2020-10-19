Тест: Не путаете ли вы похожих голливудских актеров?

Источник материала: Flytothesky





Хотели бы однажды повстречать человека, очень похожего на вас? И речь сейчас не о чертах характера и взглядах на жизнь. Вопрос про внешность. Среди голливудских звезд, например, есть очень много двойников. Эти люди настолько похожи, что их путают не только фанаты, но и коллеги по цеху. А вы сможете узнать звезд и сказать, кто есть кто? Скорее начинайте тест!

Ответы:

1. Кира Найтли

2. Джеффри Дин Морган

3. Том Харди

4. Эмбер Херд

5. Марк Уолберг

6. Зоуи Дешанель

7. Белла Хадид

8. Джош Холлоуэй

9. Мила Йовович

10. Эмма Маккей

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Тест: Знаете ли вы, сколько лет этим голливудским актерам?