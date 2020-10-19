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Тест: Не путаете ли вы похожих голливудских актеров?

19.10.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Не путаете ли вы похожих голливудских актеров?

Хотели бы однажды повстречать человека, очень похожего на вас? И речь сейчас не о чертах характера и взглядах на жизнь. Вопрос про внешность. Среди голливудских звезд, например, есть очень много двойников. Эти люди настолько похожи, что их путают не только фанаты, но и коллеги по цеху. А вы сможете узнать звезд и сказать, кто есть кто? Скорее начинайте тест!

Ответы:

1. Кира Найтли
2. Джеффри Дин Морган
3. Том Харди
4. Эмбер Херд
5. Марк Уолберг
6. Зоуи Дешанель
7. Белла Хадид
8. Джош Холлоуэй
9. Мила Йовович
10. Эмма Маккей

Еще один тест:
Тест: Знаете ли вы, сколько лет этим голливудским актерам?

 
 
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Хотели бы однажды повстречать человека, очень похожего на вас? И речь сейчас не о чертах характера и взглядах на жизнь. Вопрос про внешность. Среди голливудских...
 
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