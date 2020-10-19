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Тест: Разбираетесь ли вы в комнатных растениях?
19.10.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Комнатные растения не просто украшают дом и насыщают воздух кислородом. Ученые доказали, что горшочки с зелеными друзьями положительно влияют на психологическое состояние человека и помогают успокоиться. Но, чтобы цветок радовал своей красотой, нужно за ним правильно ухаживать. А еще было бы неплохо запомнить его название, что бывает довольно сложно. Уверены, что отличаете сингониум от аглаонемы? Давайте проверим!
Ответы:
1. Алоэ
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Комнатные растения не просто украшают дом и насыщают воздух кислородом. Ученые доказали, что горшочки с зелеными друзьями положительно влияют на психологическое...
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