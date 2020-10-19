Тест: Разбираетесь ли вы в комнатных растениях?

Источник материала: Flytothesky





Комнатные растения не просто украшают дом и насыщают воздух кислородом. Ученые доказали, что горшочки с зелеными друзьями положительно влияют на психологическое состояние человека и помогают успокоиться. Но, чтобы цветок радовал своей красотой, нужно за ним правильно ухаживать. А еще было бы неплохо запомнить его название, что бывает довольно сложно. Уверены, что отличаете сингониум от аглаонемы? Давайте проверим!

Ответы:

1. Алоэ

2. Папоротник

3. Пеларгония

4. Гортензия

5. Диффенбахия

6. Денежное дерево

7. Спатифиллум

8. Фикус лировидный

9. Монстера

10. Цикламен

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