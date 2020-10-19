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Тест: Разбираетесь ли вы в комнатных растениях?

19.10.2020 16:19 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Разбираетесь ли вы в комнатных растениях?

Комнатные растения не просто украшают дом и насыщают воздух кислородом. Ученые доказали, что горшочки с зелеными друзьями положительно влияют на психологическое состояние человека и помогают успокоиться. Но, чтобы цветок радовал своей красотой, нужно за ним правильно ухаживать. А еще было бы неплохо запомнить его название, что бывает довольно сложно. Уверены, что отличаете сингониум от аглаонемы? Давайте проверим!

Ответы:

1. Алоэ
2. Папоротник
3. Пеларгония
4. Гортензия
5. Диффенбахия
6. Денежное дерево
7. Спатифиллум
8. Фикус лировидный
9. Монстера
10. Цикламен

Еще один тест:
Тест: На какое растение вы похожи?

 
 
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Комнатные растения не просто украшают дом и насыщают воздух кислородом. Ученые доказали, что горшочки с зелеными друзьями положительно влияют на психологическое...
 
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