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Тест: Какой вы месяц календаря?

19.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Какой вы месяц календаря?

Замечали ли вы, что в определенную пору года или в конкретный месяц вы чувствуете гармонию с собой? Есть такое мнение, что для каждого человека в году выделен небольшой период, когда он чувствует себя максимально хорошо и находится в своей тарелке. Интересно, так ли это на самом деле? Никто не может сказать наверняка. Поэтому остается гадать, какой месяц идеально подходит нам по характеру и отражает нашу суть. А вы можете узнать это прямо сейчас с помощью теста.

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