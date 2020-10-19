|
Тест: Какой вы месяц календаря?
19.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Замечали ли вы, что в определенную пору года или в конкретный месяц вы чувствуете гармонию с собой? Есть такое мнение, что для каждого человека в году выделен небольшой период, когда он чувствует себя максимально хорошо и находится в своей тарелке. Интересно, так ли это на самом деле? Никто не может сказать наверняка. Поэтому остается гадать, какой месяц идеально подходит нам по характеру и отражает нашу суть. А вы можете узнать это прямо сейчас с помощью теста.
Еще один тест:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Замечали ли вы, что в определенную пору года или в конкретный месяц вы чувствуете гармонию с собой? Есть такое мнение, что для каждого человека в году выделен...
|
Свежие газеты
Архив (Калейдоскоп)