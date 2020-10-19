Тест: Какой вы месяц календаря?

Источник материала: Flytothesky





Замечали ли вы, что в определенную пору года или в конкретный месяц вы чувствуете гармонию с собой? Есть такое мнение, что для каждого человека в году выделен небольшой период, когда он чувствует себя максимально хорошо и находится в своей тарелке. Интересно, так ли это на самом деле? Никто не может сказать наверняка. Поэтому остается гадать, какой месяц идеально подходит нам по характеру и отражает нашу суть. А вы можете узнать это прямо сейчас с помощью теста.

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