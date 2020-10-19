Тест: Сможете определить советский мультик по кадру с едой?

Источник материала: Flytothesky





Помните, что кушали любимые герои советских мультфильмов? Они лакомились тортами, пирожками, вареньем, фруктами и даже сушеной рыбой. Наблюдая за ними, сложно было удержаться от чего-нибудь вкусненького. А скатерть-самобранка вообще была мечтой каждого ребенка! Теперь мы выросли, но мультики времен СССР остались в наших сердцах. Насколько хорошо вы их помните?

Ответы:

1. “Малыш и Карлсон”

2. “Трое из Простоквашино”

3. “Винни-Пух”

4. “Вовка в Тридевятом царстве”

5. “В стране невыученных уроков”

6. “Приключения кота Леопольда”

7. “Пластилиновая ворона”

8. “Бременские музыканты”

9. “Домовенок Кузя”

10. “Ну, погоди!”

Пройдите также:

Тест: Помните, как зовут персонажей-животных из диснеевских мультиков?