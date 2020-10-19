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Тест: Сможете определить советский мультик по кадру с едой?

19.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете определить советский мультик по кадру с едой?

Помните, что кушали любимые герои советских мультфильмов? Они лакомились тортами, пирожками, вареньем, фруктами и даже сушеной рыбой. Наблюдая за ними, сложно было удержаться от чего-нибудь вкусненького. А скатерть-самобранка вообще была мечтой каждого ребенка! Теперь мы выросли, но мультики времен СССР остались в наших сердцах. Насколько хорошо вы их помните?

Ответы:

1. “Малыш и Карлсон”
2. “Трое из Простоквашино”
3. “Винни-Пух”
4. “Вовка в Тридевятом царстве”
5. “В стране невыученных уроков”
6. “Приключения кота Леопольда”
7. “Пластилиновая ворона”
8. “Бременские музыканты”
9. “Домовенок Кузя”
10. “Ну, погоди!”

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Помните, что кушали любимые герои советских мультфильмов? Они лакомились тортами, пирожками, вареньем, фруктами и даже сушеной рыбой. Наблюдая за ними, сложно было...
 
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