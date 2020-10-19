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Тест: Сможете определить страну по ее старому названию?
19.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
За время существования человечества многие страны изменили свои названия. И причиной этому было расширение границ государства, его разделение или объединение с другой страной, а также новообретенная независимость. Наверняка люди уже не помнят старые имена современных территорий. Но, может, вы являетесь исключением и без проблем пройдете этот тест. Давайте попробуем!
Ответы:
1. Турция
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За время существования человечества многие страны изменили свои названия. И причиной этому было расширение границ государства, его разделение или объединение с...
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