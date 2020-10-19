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Тест: Сможете определить страну по ее старому названию?

19.10.2020 18:01 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Сможете определить страну по ее старому названию?

За время существования человечества многие страны изменили свои названия. И причиной этому было расширение границ государства, его разделение или объединение с другой страной, а также новообретенная независимость. Наверняка люди уже не помнят старые имена современных территорий. Но, может, вы являетесь исключением и без проблем пройдете этот тест. Давайте попробуем!

Ответы:

1. Турция
2. Иран
3. Кот-д’Ивуар
4. Шри-Ланка
5. Таиланд
6. Мьянма
7. Гана
8. Зимбабве
9. Замбия
10. Эфиопия

Еще один тест:
Тест: Сможете ли вы определить страну по ее особенности?

 
 
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За время существования человечества многие страны изменили свои названия. И причиной этому было расширение границ государства, его разделение или объединение с...
 
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