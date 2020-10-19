Тест: Сможете определить страну по ее старому названию?

Источник материала: Flytothesky





За время существования человечества многие страны изменили свои названия. И причиной этому было расширение границ государства, его разделение или объединение с другой страной, а также новообретенная независимость. Наверняка люди уже не помнят старые имена современных территорий. Но, может, вы являетесь исключением и без проблем пройдете этот тест. Давайте попробуем!

Ответы:

1. Турция

2. Иран

3. Кот-д’Ивуар

4. Шри-Ланка

5. Таиланд

6. Мьянма

7. Гана

8. Зимбабве

9. Замбия

10. Эфиопия

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Тест: Сможете ли вы определить страну по ее особенности?