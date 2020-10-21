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Тест: Что вы знаете об Африке?
21.10.2020 09:35 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Африка – второй по величине континент. У этой части света уникальная история, культура, быт, климат и природа. Путешественники, которым посчастливилось увидеть эти земли, говорят, что побывать в Африке – это словно посетить другую планету. Настолько она не похожа на современный мир. Заинтересовались? Тогда вперед проверять свои знания о самом жарком континенте.
Ответы:
1. Сахара
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Африка – второй по величине континент. У этой части света уникальная история, культура, быт, климат и природа. Путешественники, которым посчастливилось увидеть эти...
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