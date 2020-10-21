Тест: Что вы знаете об Африке?

Источник материала: Flytothesky





Африка – второй по величине континент. У этой части света уникальная история, культура, быт, климат и природа. Путешественники, которым посчастливилось увидеть эти земли, говорят, что побывать в Африке – это словно посетить другую планету. Настолько она не похожа на современный мир. Заинтересовались? Тогда вперед проверять свои знания о самом жарком континенте.

Ответы:

1. Сахара

2. Водопад Виктория

3. Лагос

4. Второй флаг

5. Северная Африка

6. Даллол

7. Куллинан

8. Эбола

9. 2002 год

10. Египет

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