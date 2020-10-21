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Тест: Что вы знаете об Африке?

21.10.2020 09:35 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Что вы знаете об Африке?

Африка – второй по величине континент. У этой части света уникальная история, культура, быт, климат и природа. Путешественники, которым посчастливилось увидеть эти земли, говорят, что побывать в Африке – это словно посетить другую планету. Настолько она не похожа на современный мир. Заинтересовались? Тогда вперед проверять свои знания о самом жарком континенте.

Ответы:

1. Сахара
2. Водопад Виктория
3. Лагос
4. Второй флаг
5. Северная Африка
6. Даллол
7. Куллинан
8. Эбола
9. 2002 год
10. Египет

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Тест: Что вы знаете о Европе?

 
 
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Африка – второй по величине континент. У этой части света уникальная история, культура, быт, климат и природа. Путешественники, которым посчастливилось увидеть эти...
 
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