Что происходит с организмом, когда вы едите квашеную капусту?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Капуста – один из самых универсальных продуктов: хороша в салатах, незаменима в супе и украшает заготовки. А с приходом холодов свежую капусту сменяет традиционное русское лакомство – квашеная капуста. Каждый, кто хоть раз квасил капусту в осеннее время, понимает что это кладезь витаминов.

Так что же происходит с организмом, когда вы едите хрустящее лакомство? Sputnik предлагает разобрать все плюсы и минусы любимого продукта.

Сокровищница витаминов и питательных веществ

В квашеной капусте содержится огромное количество полезных веществ: витамины группы B, K, U (S-метилметионин), а также А. Благодаря такой "компании" это блюдо считается прекрасным средством для профилактики множества заболеваний.

Мало кто знает, что витамина C в капусте содержится больше, чем в лимонах. Причем при закваске он никак не страдает и даже усиливает свои свойства. В квашеной капусте также есть такие важные компоненты, как калий и клетчатка. И если первый помогает бороться с сердечными заболеваниями, то вторая снижает холестерин.

Интересно, что раньше квашеная капуста была одним из важных предписаний врачей пациентам, которые нуждаются в восстановлении микрофлоры кишечника. Блюдо считается отличным пробиотиком.

Немного о язве

Некоторые полагают, что квашеная капуста – хорошее средство для тех, кто страдает от язвы желудка и гастрита. Но так ли это? С одной стороны – да, ведь капуста содержит витамин U, который заживляет слизистую желудка. А с другой стороны, капуста сама по себе – раздражающий продукт, а ее клетчатка может вызвать газообразование и излишнее выделение желудочного сока. Вот почему этот продукт язвенникам стоит употреблять с особой осторожностью, а лучше – отказаться вообще.

О похудении

Капуста – излюбленный продукт всех "диетчиков", а в кислом виде ее калорийность снижается еще больше. Ко всему прочему, диетологи сходятся во мнении, что она обладает очищающими свойствами.

О красоте

В составе "кислого продукта" числятся необходимые для женского организма элементы: йод и никотиновая кислота, которые придают блеск волосам и делают ногти крепкими. Удивительно, но квашеную капусту также используют в косметических масках для лица: для увлажнения, очищения и повышения тонуса.

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