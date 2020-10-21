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Тест: Знаете ли вы фразы, которые употреблялись в СССР?
21.10.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Мы смотрим советские фильмы и слушаем советскую музыку как минимум накануне Нового года. Поэтому культовые фразочки и поговорки, которые часто употребляли люди из СССР, до сих пор у нас на слуху. Частенько их можно услышать и в речи наших бабушек и дедушек, мам и пап. А вы знаете некоторые фразы, пришедшие к нам из советского времени? Предлагаем проверить это!
Ответы:
1. Из-под прилавка
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Мы смотрим советские фильмы и слушаем советскую музыку как минимум накануне Нового года. Поэтому культовые фразочки и поговорки, которые часто употребляли люди из...
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