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Тест: Знаете ли вы фразы, которые употреблялись в СССР?

21.10.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Знаете ли вы фразы, которые употреблялись в СССР?

Мы смотрим советские фильмы и слушаем советскую музыку как минимум накануне Нового года. Поэтому культовые фразочки и поговорки, которые часто употребляли люди из СССР, до сих пор у нас на слуху. Частенько их можно услышать и в речи наших бабушек и дедушек, мам и пап. А вы знаете некоторые фразы, пришедшие к нам из советского времени? Предлагаем проверить это!

Ответы:

1. Из-под прилавка
2. Вас тут не стояло
3. Сообразить на троих
4. Шерочка с машерочкой
5. Боец невидимого фронта
6. Палку сервелата – в одни руки
7. Забить козла
8. Мы с Тамарой ходим парой
9. Говорящее письмо
10. За себя и за того парня

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Мы смотрим советские фильмы и слушаем советскую музыку как минимум накануне Нового года. Поэтому культовые фразочки и поговорки, которые часто употребляли люди из...
 
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