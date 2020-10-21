Тест: Знаете ли вы фразы, которые употреблялись в СССР?

Источник материала: Flytothesky





Мы смотрим советские фильмы и слушаем советскую музыку как минимум накануне Нового года. Поэтому культовые фразочки и поговорки, которые часто употребляли люди из СССР, до сих пор у нас на слуху. Частенько их можно услышать и в речи наших бабушек и дедушек, мам и пап. А вы знаете некоторые фразы, пришедшие к нам из советского времени? Предлагаем проверить это!

Ответы:

1. Из-под прилавка

2. Вас тут не стояло

3. Сообразить на троих

4. Шерочка с машерочкой

5. Боец невидимого фронта

6. Палку сервелата – в одни руки

7. Забить козла

8. Мы с Тамарой ходим парой

9. Говорящее письмо

10. За себя и за того парня

Пройдите также:

Многое ли вы знаете о СССР? Попробуйте отличить правду от вымысла