Тест: Какая пора года отражает вашу личность?

Источник материала: Flytothesky





Существует четыре типа темперамента, прямо как и четыре времени года. Не кажется ли вам, что это тесно связано между собой? Действительно, люди, которые рождаются зимой, более сдержанные и менее эмоциональные. А вот любители весны очень легкие и общительные. Наш сегодняшний тест расскажет, какая пора года характеризует вашу неповторимую личность.

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