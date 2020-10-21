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Тест: Какая пора года отражает вашу личность?
21.10.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
Существует четыре типа темперамента, прямо как и четыре времени года. Не кажется ли вам, что это тесно связано между собой? Действительно, люди, которые рождаются зимой, более сдержанные и менее эмоциональные. А вот любители весны очень легкие и общительные. Наш сегодняшний тест расскажет, какая пора года характеризует вашу неповторимую личность.
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Существует четыре типа темперамента, прямо как и четыре времени года. Не кажется ли вам, что это тесно связано между собой? Действительно, люди, которые рождаются...
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