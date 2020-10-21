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Тест: Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете?

21.10.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете?

География – по-настоящему увлекательная наука. Именно благодаря ей мы знаем о других материках, цивилизациях и необычных природных явлениях. Изучение географии мало того что важно для всестороннего развития, так еще и помогает современному человеку ориентироваться в быстро развивающемся мире и найти в нем свое место. Настало время проверить свои знания! Добро пожаловать в мир открытий и путешествий:)

Ответы:

1. Анхель
2. Азия
3. Сицилия
4. Саргассово море
5. Гамбург
6. Туркменистан
7. Кирибати
8. Индонезия
9. Лихтенштейн
10. Тунис

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География – по-настоящему увлекательная наука. Именно благодаря ей мы знаем о других материках, цивилизациях и необычных природных явлениях. Изучение географии...
 
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