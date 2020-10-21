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Тест: Насколько хорошо вы знаете мир, в котором живете?
21.10.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky
Источник материала: Flytothesky
География – по-настоящему увлекательная наука. Именно благодаря ей мы знаем о других материках, цивилизациях и необычных природных явлениях. Изучение географии мало того что важно для всестороннего развития, так еще и помогает современному человеку ориентироваться в быстро развивающемся мире и найти в нем свое место. Настало время проверить свои знания! Добро пожаловать в мир открытий и путешествий:)
Ответы:
1. Анхель
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География – по-настоящему увлекательная наука. Именно благодаря ей мы знаем о других материках, цивилизациях и необычных природных явлениях. Изучение географии...
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