Тест: Узнаете ли вы бренд по логотипу?

Источник материала: Flytothesky





Часто бывает, что именно фирменный стиль и креативный логотип подталкивают человека сделать выбор в пользу того или иного бренда. Поэтому важность лого сложно переоценить, согласитесь. Здесь важна каждая деталь: цвет, шрифт, размер. Сегодня мы проверим, хорошо ли вы помните уникальные логотипы разных компаний, названия которых вы уж точно слышали.

Ответы:

1. Apple

2. Versace

3. Mitsubishi

4. Givenchy

5. Pepsi

6. Lacoste

7. Wikipedia

8. Twitter

9. Beats Electronics

10. Cadillac

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