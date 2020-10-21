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Тест: Узнаете ли вы бренд по логотипу?

21.10.2020 11:17 — Калейдоскоп | Flytothesky  
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Источник материала: Flytothesky

Тест: Узнаете ли вы бренд по логотипу?

Часто бывает, что именно фирменный стиль и креативный логотип подталкивают человека сделать выбор в пользу того или иного бренда. Поэтому важность лого сложно переоценить, согласитесь. Здесь важна каждая деталь: цвет, шрифт, размер. Сегодня мы проверим, хорошо ли вы помните уникальные логотипы разных компаний, названия которых вы уж точно слышали.

Ответы:

1. Apple
2. Versace
3. Mitsubishi
4. Givenchy
5. Pepsi
6. Lacoste
7. Wikipedia
8. Twitter
9. Beats Electronics
10. Cadillac

Еще один тест:
Тест: Правильно ли вы произносите названия известных брендов?

 
 
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Часто бывает, что именно фирменный стиль и креативный логотип подталкивают человека сделать выбор в пользу того или иного бренда. Поэтому важность лого сложно...
 
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